ULTIME DA TRIGORIA – Diawara torna in gruppo nella rifinitura in vista di Roma-Gent. Out Cetin

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Squadra in campo per la rifinitura in vista di Roma-Gent di domani sera, andata dei sedicesimi di finale di Europa League.

Da segnalare la presenza di Amadou Diawara in gruppo: il centrocampista guineano sta bruciando le tappe grazie al successo della terapia conservativa e potrebbe molto presto tornare a disposizione di Fonseca.

Assente invece il turco Cetin per una botta rimediata nell’allenamento di ieri. Prima dell’inizio della seduta, lungo colloquio tra il tecnico portoghese e Pau Lopez. Per il gruppo lavoro atletico e tattico. Alle 13:15 parleranno in conferenza stampa sia Paulo Fonseca che il difensore inglese Chris Smalling.

Giallorossi.net – F. Turacciolo