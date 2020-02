Rabbia Fonseca: “Le critiche dei senatori? Fake news, sono tutti con me”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Fonseca si infuria. Le voci che circolano da ieri riguardo ad alcune critiche tattiche mosse dalla squadra all’indirizzo del tecnico giallorosso agitano gli animi a Trigoria.

“Rabbia Fonseca“, titola l’edizione odierna del Corriere dello Sport. L’allenatore portoghese infatti non ci sta e bolla come “fake news” le indiscrezioni uscite ieri sulle perplessità della squadra, che avrebbe fatto sapere al mister come i problemi non siano attribuibili a un limite mentale ma piuttosto tattico e fisico.

“Sono solo fake news, i ragazzi sono tutti con me“, il virgolettato riportato dal Corriere dello Sport in prima pagina. Fonseca, stizzito, prova a riportare ordine in vista della partita di Europa League contro il Gent, competizione che potrebbe salvare una stagione decisamente deludente.

Fonte: Corriere dello Sport