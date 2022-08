“ON AIR!” – CIARDI: “Belotti è della Roma, venerdì sarà qui”, CORSI: “Attenzione agli arbitraggi ora che la squadra è da scudetto”, FERRETTI: “Preoccupato dal non gioco della Juve”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Ieri Riccardo Angelini ci ha detto che l’affare Belotti è concluso, venerdì ci sarà, dai…Belotti possiamo considerarlo della Roma. Il centrocampista? La lista dei nomi si infittisce ogni quarto d’ora… Kluivert? Il Fulham vuole fare il furbo, l’offerta che ha presentato è una presa per i fondelli. Nessuno punta le pistole a nessuno quando si firmano i contratti, ma poi devi decidere se vuoi il calciatore. Leggevo di Riccardi che non vuole firmare col Latina per non rinunciare a dei soldi: è legittimato a farlo, ma poi dovrà decidere se vorrà continuare a fare il calciatore. Ragazzi, non è che tutti i calciatori che nascono e crescono a Roma diventano Totti, De Rossi, Pellegrini, Di Bartolomei, Conti o Rocca…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “La Juve mi sembra bella impicciata, speriamo che sabato la differenza non la faccia l’arbitro come al solito… Questa società sta rinforzando la squadra in modo intelligente, senza spendere miliardi come fanno le big. Wijnaldum era la mia fissa, quando lo hanno preso non ci credevo…Il suo arrivo mi fa passare anche l’arrivo di Belotti… Lui ogni partita ci mette tutto, e questo piace a Mourinho. Come altra punta va bene, l’importante è lasciare Zaniolo. Pellegrini? Io non ero d’accordo su quello che dicevano di lui, ma adesso bisogna dire che è sempre tra i migliori in campo…La Roma ora è da scudetto, e bisognerà vigilare su quello che faranno gli arbitri…”

Paolo Cosenza (Centro Suono Sport): “A parte la sfiga che si è accanita su di noi, per il resto sono tranquillo. Da come ho visto, la società vuole accontentare Mourinho, ha capito che si può fare qualcosa di importante.. Abraham non segna? Anche l’anno scorso cominciò così, secondo me come caratteristiche fisiche ci mette di più rispetto agli altri, ma sono certo che tra poco ci farà esultare parecchio…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “La Roma offre milioni per Felix? Mi fa ridere sta cosa…La Cremonese ha pagato 6 milioni Dessers, che è stato il capocannoniere della Conference. Se hai l’esigenza di doverti sbrigare perchè c’è un giocatore (Belotti, ndr) che ti aspetta da un mese a Palermo mentre fa giri di campo, forse tra 6 e 8… non dico che glielo devi regalare, però…”

David Rossi (Rete Sport): “Felix? Quando vendi un giocatore così giovane la valutazione non la fai solo sul calciatore che è, ma su quello che può diventare… Dybala? Il 22 aprile di quest’anno qualcuno mi aveva detto che la Roma lo avrebbe preso quando tutti lo davano già all’Inter. Diciamo che in quel weekend, quando si capisce che la Roma sta andando su Dybala, Marotta qualche telefonata l’ha fatta per dire di aspettare un attimo…L’Inter, nonostante avesse deciso di puntare prima su Lukaku, non era felicissima quando ha saputo che su Dybala ci stava andando la Roma e hanno cercato di prendere tempo…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Sono molto preoccupato del fatto che la Juventus fino a oggi abbia giocato maluccio e che Vlahovic contro la Samp abbia toccato appena nove palloni…ragazzi, nove pallone…è una roba incredibile. E questo mi preoccupa tantissimo, perchè conosco la storia del pallone e delle sfide contro la Juventus in casa loro. A me la Juve spaventa perchè non so inquadrarla. Quando tu vai a preparare una partita contro una squadra che non ha un gioco definito, sono problemi…Se tu affronti una squadra che spesso fa le cose perchè gli vengono a cacchio, ma come la prepari?…”

Tiziano Moroni (Rete Sport): “Paredes una toppa? Qualcuno lo dice perchè è un giocatore poco dinamico. Tecnicamente non si discute. E poi dopo Matic e Wijnaldum, ti serve un giocatore lì in mezzo anche per il futuro…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “I nomi che leggo come sostituto non sono all’altezza di Wijnaldum. L’olandese era quello perfetto per ciò che serviva alla Roma, ti avrebbe fatto fare il salto di qualità. Ora non ne vedo uguali in giro. Matic e Cristante sono cadenzati, ci vuole almeno uno più di movimento. Juve-Roma? I bianconeri non sono da sottovalutare…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Juventus-Roma di sabato? Per i bianconeri è un momento difficile, di difficoltà abbastanza evidente. Il gioco non esiste, e poi mancano i giocatori…”

Gianni Visnadi (Radio Radio): “A me Paredes non sembra un top player, non è un giocatore che può sistemare la Juventus, al PSG era un comprimario…”

