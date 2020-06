“ON AIR!” – BERSANI: “Con Pallotta nove anni di disastri, ora ci aspetta la solita estate”, CENTO: “Il bilancio è negativo sotto ogni aspetto”, GALOPEIRA: “Vendere Zaniolo ora sarebbe da sprovveduti”, FOCOLARI: “60 milioni per lui non te li dà nessuno”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Vi stanno raccontando che non si sa se potremo iscriverci al campionato. Mi rendo conto dello smarrimento della gente dai messaggi che ci arrivano… Vi fanno capire che il primo giocatore che venderanno è il giocatore che è nei cuori dei tifosi, che è Zaniolo. Io non vi posso dire che non lo sarà, perchè non lo so. Ma se lo facessero quest’anno sarebbero degli sprovveduti, perchè non ci potrebbero fare i soldi che vale. Ma che qualche giocatore verrà venduto, questo mi pare che Austini ce lo dice dall’inizio del campionato scorso… Poi vedremo quanti saranno, e quanti di questi ci stanno a cuore. La situazione è indubbiamente complicata… Se i giornali scrivono che c’è uno coi soldi che si vuole comprare la Roma e vuole fare il bene del club, mentre quello che c’è è stanco, che pensa solo ai fatti suoi e vuole solo fare lo stadio, perchè il tifoso non dovrebbe pensare “Pallotta vattene“…è successo anche con Viola e con Sensi… ”

Paolo Cento (Rete Sport): “Il bilancio di questi dieci anni è negativo al 100%. Non c’è una cosa positiva, né dal punto di vista sportivo e tecnico, né dal punto di vista della gestione finanziaria. Bisogna dire la verità a chi ci ascolta, e il Covid c’entra lo 0,5%, ha fatto solo da acceleratore….”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Ormai il Re è nudo. Il Covid ha inciso sulle fortune della Roma, ma è un denominatore comune. E’ una calamità che ha toccato tutti. Il problema è come eri strutturato prima che arrivasse il Covid, perchè il quanto incide questa pandemia sul lato finanziario dipende anche da come eri strutturato prima. Quindi ha messo ancora più in evidenza le fragilità di chi era già fragile…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Su Zaniolo non cominciamo a fare i tifosi delle cessioni, scegliendo a chi sarebbe meglio darlo…per carità di dio. Ci aspetta la solita estate con questa proprietà. Qua non si tratta di fare un bilancio dei nove anni di disastro che ha fatto questo personaggio che evito di nominare. Ora c’è da capire se c’è qualche socio per lui e per noi, che ci permetta di navigare a vista favorendo la cessione a un altro acquirente. Al momento sembra che Friedkin si sia defilato perchè è successo il casino che è successo…”

Roberto Renga (Radio Radio): “Zaniolo ora vale poco tra l’infortunio e il Coronavirus, non ci aggiusti neanche le casse sociali. Venderlo ora non sarebbe una mossa sensata….”

Furio Focolari (Radio Radio): “Manco uno sceicco ti dà 60 milioni per Zaniolo. Per colpa dell’infortunio non ha potuto dimostrare il suo valore. Un infortunio del genere deprezza. Io se fossi la Roma non lo venderei perchè lui 60 milioni li va, ma la Roma ha la forza per farlo?…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Quello che si può rimproverare alla società è non aver provato a tenere i giocatori per un paio d’anni e provare a vincere. Ora la Roma ha una serie di giocatori incedibili perché guadagnano cifre spropositate, questa è una cosa che va messa a posto. Zaniolo? Non lo so se nessuno spenderebbe 60 milioni per lui… Magari c’è chi lo farebbe ora per non dover spende 100 tra un anno, perchè magari si valorizza ancora di più…Vediamo, è un terno al lotto perché non so chi sarà in forma e chi no alla ripresa. La Roma farebbe bene a tenerselo…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Zaniolo? Io non so quanto la Roma questa estate potrà decidere sul mercato. E’ inquietante, ma se guardate il bilancio è ovvio che dovrà vendere. Se non riesce a cedere i giocatori meno importanti, dovrà valutare anche le cessioni di Pellegrini e Zaniolo…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Non mi meraviglio del bilancio della Roma. Se Lotito avesse gestito i soldi della Roma, avrebbe avuto i conti a posto. Non so se avrebbe fatto una semifinale di Champions, ma cosa è più importante? Avere tutti questi debiti o una semifinale di Champions? A che serve fare una semifinale se poi devi sempre vendere i migliori?…”

Redazione Giallorossi.net