Zaniolo, piccolo intervento al naso: il suo ritorno in gruppo slitta alla prossima settimana

ULTIMA ORA AS ROMA – Slitta di una settimana circa il rientro in gruppo di Nicolò Zaniolo. Il giocatore, riferisce Sky Sport, dovrà sottoporsi mercoledì prossimo a un piccolo intervento al naso.

Zaniolo infatti soffre di un’ipertrofia dei turbinati che rende più difficoltosa la respirazione. Per questo motivo il calciatore ha deciso di sottoporsi a un intervento per risolvere il problema.

Il rientro in gruppo, previsto per oggi, slitterà dunque a metà della prossima settimana. Lo scrive Angelo Mangiante con tweet che riproponiamo qui sotto.

Piccolo intervento al naso mercoledì per #Zaniolo. Previsto da tempo per risolvere l’ipertrofia dei turbinati e migliorare nella respirazione.

Stop due/tre giorni dopo l’intervento.

Il ritorno in gruppo avverrà a metà della prossima settimana. @SkySport

— Angelo Mangiante (@angelomangiante) June 8, 2020