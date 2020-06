Fonseca punta sull’esperienza: dentro Pedro, Smalling e Mkhitaryan. Sacrificati i giovani Kluivert e Under

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Paulo Fonseca sta portando un cambiamento che potrebbe definirsi quasi epocale dentro la Roma: l’anno prossimo si punterà più sui calciatori esperti e meno sulle giovani promesse. Almeno questa è l’indicazione che arriva sul mercato, che seguirà nuove direttive.

In entrata l’allenatore portoghese ha chiesto con forza tre acquisti: trattenere Smalling e Mkhitaryan e convincere Pedro ad accettare la proposta della Roma. Tre over 30, un segnale chiarissimo di come il tecnico abbia bisogno di puntare anche su giocatore d’esperienza. Il club, dopotutto, aveva giù puntato forte sui giovani durante il mercato di gennaio acquistando Perez, Villar e Ibanez, e non c’era bisogno di insistere anche in estate.

Smalling e Mkhitaryan hanno pienamente convinto Fonseca: sono due giocatori per lui imprescindibili per allestire una squadra competitiva, e la Roma sta facendo il massimo per trattenerli, dilazionando l’investimento su più bilanci. Con entrambi i club d’Oltremanica l’intesa è sempre più vicina, racconta l’edizione odierna de Il Tempo (F. Biafora): l’intenzione della dirigenza è di arrivare ad un doppio accordo in prestito con obbligo di riscatto, fissato ad un alto numero di presenze per il trequartista.

Anche Pedro è un profilo che ha subito convinto Fonseca: il giocatore è in buone condizioni fisiche, e il portoghese è convinto che potrà dare molto alla squadra per tecnica, esperienza e personalità. Il giocatore ha già dimostrato di essere ancora molto motivato preferendo l’offerta della Roma al super contratto milionario proposto dal Qatar.

I sacrificati sul prossimo mercato saranno invece due giovani di belle speranze che la Roma dovrà cedere per sistemare il bilancio: Cengiz Under e Justin Kluivert. Due calciatori che hanno mercato e che possono produrre plusvalenze, con l’obiettivo di provare a trattenere Pellegrini e Zaniolo.

Fonte: Il Tempo