Schick, il Lipsia è disposto a offrire solo 20 milioni. E la Roma…

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Il Lipsia continua il suo gioco al ribasso per il riscatto di Patrik Schick. Nonostante l’attaccante ceco stia continuando a segnare con la maglia dei tedeschi, il club griffato Red Bull non vuole offrire più di 20 milioni per acquistarlo a titolo definitivo.

Lo racconta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (M. Cecchini). Una pessima notizia per la Roma, che sperava di ottenere tutti 28 (o 29 in caso di qualificazione in Champions) da parte del Lipsia prima dello tsunami Covid. Ora i giallorossi sarebbero disposti a scendere a 25, ma la distanza sembra ancora ampia.

A questo punto Petrachi dovrà provare a limare qualche milione sul prezzo proposto dai tedeschi per cercare di fare una minima plusvalenza: con la somma proposta dal Lipsia, la Roma, scrive il giornale, andrebbe in pari o addirittura farebbe una piccola minusvalenza dato che al momento il valore contabile di Schick a bilancio è di poco superiore ai 20 milioni. Ecco perchè il ds giallorosso dovrà essere bravo a far salire la proposta del Lipsia almeno di un altro paio di milioni. L’altra soluzione sarebbe trovare un club in Premier disposto ad offrire i soldi chiesti dalla Roma per il ceco.

Fonte: Gazzetta dello Sport