“ON AIR!” – BERSANI: “Quello che ha detto ieri Fonseca è vergognoso”, MAGNI: “A Trigoria c’è chi gli fa il lavaggio del cervello”, FOCOLARI: “Con Cristante e Ibanez in difesa c’è aria di sveglia anche stasera”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Al di là di quelle che sono le parole del presidente, che non gode di grande credibilità, io dico che Guido Fienga è molto vicino all’allenatore, che ha il suo pieno sostegno. Il Ceo è molto molto vicino all’allenatore. Non pensate a un Fonseca lasciato solo dalla società…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Io non ho mai creduto, nemmeno per un momento, allo scudetto della Lazio. Però Juve, che m’hai combinato…perchè se giochi così prendi la sveglia anche con l’Atalanta… Se la Roma vincesse l’Europa League faremmo il panico, giuro che rientro dalle vacanze e faccio il panico in radio…perchè caspita, la Lazio doveva vincere tutto e non vince niente, la Roma ridicola col presidente caciottaro vince l’Europa League e va in Champions con loro… Almeno si riparte col divertimento, per la città sarebbe una cosa straordinaria…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Il Milan torna sopra, ma non lo darei per definitivo, i risultati sono ancora molto altalenanti…Pioli è un buon allenatore, esperto. Secondo me anche Fonseca lo è, e anche il personaggio non mi dispiace affatto. Leggendo le dichiarazioni di ieri in conferenza stampa però mi viene da pensare che ce lo stiamo giocando. Noi sappiamo che quando un allenatore arriva qua ci sono due o tre personaggi che gli fanno il lavaggio del cervello dentro Trigoria, e cominciano subito a dirgli che l’ambiente qui è difficile. Gli allenatori venendo da una realtà diversa finiscono per plasmarsi su questa mediocre, miserrima bugia che viene raccontata. Perchè qui non è più difficile, è più facile. Prova a perdere una partita su tre, prova a stare a 48 punti, anche all’Atalanta ti avrebbero preso a calci, in maniera figurata ovviamente…Qua non è più difficile, è più facile, e leggere queste dichiarazioni di Fonseca mi fa capire che ci sta lasciando lentamente…”

David Rossi (Roma Radio): “A me ha fatto piacere vedere un Fonseca equilibrato, dopo averlo visto in difficoltà dopo l’espulsione di Perotti. Luis Enrique e Montella avevano cambiato i connotati, ma anche lo stesso Di Francesco… La pressione ambientale molto forte qui ci sta. Fonseca deve dire per forza che non esiste l’ambiente romano, perchè sennò dà un alibi alla squadra. Il lavoro dell’allenatore deve essere anche da psicologo… A Roma dopo ogni sconfitta succede un cataclisma, è come se in una coppia a ogni litigata ci si lasciasse… Nel calcio, come in tutti i mestieri, cerchi di imparare dai tuoi errori. Una sconfitta non può essere il seme della discordia, della mer*a che permea Trigoria, e invece a Roma è così e l’allenatore lo sta capendo..”

Iacopo Savelli (Radio Radio): “Io non ascolto le voci di mercato, di chi resta, di chi va e di chi arriva, perchè se prima non capiamo come finirà questa stagione non possiamo fare nessun ragionamento al riguardo…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Qua siamo tutti allenatori, ma al posto di Fonseca ma come la metti la difesa stasera? Se Gasperini ha dato via Ibanez un motivo ci sarà, mi chiedo come mai Petrachi lo è andato a prendere… Se stai in una situazione del genere non è nemmeno facile per Fonseca. Lui allo Shakhatar aveva giocatori sulle fasce che saltavano l’uomo, che facevano 20 gol, qua ha Under e Kluivert, in difesa ha Fazio… Mi chiedo come la metti su questa squadra, l’unica speranza è non prendere gol e che Dzeko si inventi la giocata. Andatevi a vedere il gol di Mkhitaryan, non ha esultato nessuno, nessuno… Sembrava che avesse segnato il gol della bandiera del 5 a 1. E’ una cosa che mi ha fatto effetto. ”

Dario Bersani (Rete Sport): “Il voto alla stagione di Fonseca è 4,5, dargli 5 sarebbe essere di manica larga. Numeri e cifre alla mano. Il resto sono alibi e scusanti. Quello che ha detto ieri secondo me è stato vergognoso, ed è passato pure troppo sotto traccia. Ma qui nessuno vuole cercare un altro allenatore, perchè tanto se lo sceglie Baldini non c’è una votazione, e quello va a prendere Paulo Sousa. Ma di fronte a questo rendimento di Fonseca qualcosa bisogna dire… Nulla osta allo stadio? Non credo che questo possa allungare i tempi dell’uscita di Pallotta dalla Roma…”

Roberto Renga (Radio Radio): “Non so se credere alla formazione che leggo sui giornali. Il 3-5-2 mi sembra strano, improvvisamente gli attaccanti diventano solo due e non capisco perchè. Cristante libero è molto diversa se arretra per impostare l’azione. Il Parma mi sembra però molto meno forte di prima, ma la difesa della Roma non mi dà molta fiducia…Cristante e Ibanez dietro ti mettono paura…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “La Roma vive un momento molto delicato, particolare. Stanno accadendo molte cose e non sono corrette. A parte che ho letto le dichiarazioni di Mirabelli, e questo fa capire come viene considerato il club. A parte che non so chi lo vorrebbe Mirabelli, ma sentirsi dire no da Mirabelli mi sembra un decadimento insopportabile… Nella Roma chi vuole mettere regole viene segato…è un bell’intrigo la Roma. E poi c’è l’allenatore, che da quello che mi dicono non ha un grande polso…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Cristante difensore centrale stasera? Oh mamma mia…ragazzi, parliamo di uno che a Bergamo faceva il trequartista… Ragazzi, non ci siamo eh. Se la formazione è davvero questo, c’è aria di sveglia stasera…La difesa con Crisante, Ibanez e Mancini non si può sentire proprio, è fuori concorso. Così la Roma corre il rischio di perdere anche stasera… Se il Parma indovina la partita, rischi grosso. Una formazione così la Roma non la può fare, ma ragazzi, di che parliamo?…”

Franco Melli (Radio Radio): “La Juve è crollata ma perchè ha anche la convinzione di aver vinto lo scudetto, e questa convinzione ce l’ha dopo Lazio-Milan… Io penso che Fonseca sia un po’ in confusione, ha lo stato d’animo di chi non ha capito quale sia la Roma migliore e va avanti per esperimenti. Significa che ancora l’identità della squadra non ce l’ha in pugno…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Cristante arretrato ci può stare, ma spero che stasera si possa vedere un atteggiamento migliore. La Roma sembra che stia contando le partite sperando di finire il prima possibile. Ci vuole qualche vittoria. La formazione conta fino ad un certo punto, serve una testa giusta. Occhio al Parma, lì davanti possono farti male. Fonseca continua a dire certe cose, poi in campo se ne vedono altre…”

