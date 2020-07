Stadio della Roma, Diario (M5S): “Senza intoppi voto definitivo entro settembre, ma potrebbero esserci imprevisti”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Angelo Diario, presidente della commissione Sport di Roma Capitale , è intervenuto questa mattina sulle frequenze di NSL Radio e ha parlato della riunione svolta ieri che ha sancito il nulla osta al progetto stadio della Roma. Ecco le sue parole:

“La riunione di ieri è stata positiva, tecnicamente non sono emersi elementi ostativi alla prosecuzione del progetto, che questa maggioranza aveva già votato favorevolmente nel 2017. A questo punto mi aspetto che l’iter proceda: il prossimo passo è il voto in Giunta, che immagino avverrà entro la fine della pausa estiva, a inizio settembre ci saranno i voti delle commissioni e poi vediamo quando sarà calendarizzata l’Aula”.

Se tutto va bene, tecnicamente potremmo avere il voto definitivo dell’Assemblea entro settembre, ma per un atto così complicato le variabili in gioco sono tante e possono esserci imprevisti, parliamo del progetto di partenariato pubblico-privato più grande nella storia della città.

Io da non tecnico mi fido ciecamente di quello che hanno scritto nella loro relazione i vari dirigenti di Urbanistica, Mobilità e anche l’Avvocatura per quanto riguarda gli aspetti di cui si stanno occupando i Tribunali in questi giorni, che non inficiano minimamente il progetto stadio. Sono pronto a votare favorevolmente anche domani, non ho più dubbi e mi aspetto un voto simile da parte della maggioranza dei miei colleghi in Aula”.

Fonte: NSL Radio