Roma-Parma, i convocati di Fonseca: out Kluivert, tornano Cetin e Peres

AS ROMA NEWS – Sono 24 i convocati di Paulo Fonseca per Roma-Parma di questa sera, partita valida per la trentunesima giornata di campionato che si giocherà stasera allo stadio Olimpico.

Resta fuori Justin Kluivert per scelta tecnica e Smalling che si era infortunato contro il Napoli. Tornano invece Bruno Peres e Cetin. Questa la lista completa:

PORTIERI

Mirante, Pau Lopez, Fuzato.

DIFENSORI

Zappacosta, Kolarov, Cetin, Fazio, Mancini, Ibanez, Spinazzola, Peres.

CENTROCAMPISTI

Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Zaniolo, Pastore, Diawara, Mkhitaryan.

ATTACCANTI

Dzeko, Under, Kalinic, Carles Perez, Perotti.