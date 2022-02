“ON AIR!” – MAGNI: “C’è il rischio che si sfasci tutto”, PIACENTINI: “Via Mou? Sarebbe una figuraccia per il club”, CORSI: “I Friedkin non sembrano più in grado di fare una grande Roma”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “La situazione non è bella a meno che i Friedkin non riescano ad associarsi a qualcuno che metta i soldi. Da quello che leggiamo, loro non sono più in grado di fare grande la Roma…Io dai Friedkin mi aspettavo che parlassero almeno il giorno della presentazione. E’ incredibile che non abbiamo mai detto nulla… Anche se non vuoi parlare con noi, ma vuoi tutelare la tua società e la tua squadra?…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Il lavoro che attende i Friedkin è abnorme. Roma squadra è perdente da 94 anni…è la realtà dei fatti. Hai evidentemente un DNA non vincente, soprattutto per questione di mentalità. Perchè con tutto il rispetto la squadra non è la Cremonese…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Ora la cosa che aleggia non è tanto se è vero quello che è stato detto negli spogliatoi, ma se è stata fatta uscire apposta, ma penso proprio di sì, e chi è stato. Io credo che sia stato Mourinho: se fai una piazzata del genere, metti in conto e ci conti anche che qualcuno poi riporti…Ora bisogna capirne i motivi e gli effetti. A me sembra che i tifosi si stanno stringendo intorno a Mou, e cresce un attesa nei ricambi dei giocatori, e cresce anche l’urgenza di farlo in tempi rapidi… Io il rischio sfascio lo temo… A sette milioni e mezzo l’anno non penso che la Roma possa esonerare Mourinho. E poi dopo che hai cacciato uno come Mou, con chi ti presenti? Vai a prendere Conte? Non credo…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Se Mourinho ha avuto bisogno di questo stratagemma per accelerare il processo di cambiamento della squadra, allora evidentemente non c’è identità di vedute con il club. Esonerare Mourinho sarebbe un fallimento, sarebbe come dire: “C’abbiamo provato, ma non siamo stati in grado“. Sarebbe proprio brutto, e non penso che vogliano fare questa figura…Fra i due, la figura peggiore la farebbe la società, Mourinho un’altra sistemazione la trova…Sarebbe invece molto più forte il danno di immagine del club che ha puntato su un grandissimo allenatore per imparare a vincere. E tu che fai, dopo un anno lo mandi via per prendere Dionisi?…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Si sta facendo una tempesta in un bicchiere d’acqua. Da forti litigi spesso ne escono squadre vincenti, pensate alla squadra di Ariccia (la Lazio, ndr) dove si mettevano le mani addosso e poi hanno vinto lo scudetto. Qua o c’è stata una soffiata oppure qualcuno abbia voluto che uscissero. Secondo me è stata volutamente fatta uscire. Io so che ci sono 4-5 giocatori che vogliono andarsene, ma chissene frega se se ne vanno. Se tu sei una squadra fortissima, come la Roma dello scudetto, e hai delle problematiche tipo Capello con Montella, vinci lo stesso. Questa invece non è una squadra forte, e tutto viene amplificato in negativo. Mourinho può essere bravo quanto ti pare, ma non va lui in campo. Se prendevi Guardiola, che fa tiki-taka con Xavi e Iniesta, e mettilo a fare con questi giocatori…ma di che parliamo? Se non hai grandi giocatori, l’orchestra non gira…In squadra hai qualche solista, come Pellegrini, Zaniolo e Abraham, ma manca il direttore d’orchestra…”

Tiziano Moroni (Rete Sport): “Le prime giornate sembrava esserci una Roma diversa. L’atmosfera dentro Trigoria ora è pesante, e secondo me qualcuno la sta sottovalutando…”

Fabio Maccheroni (Rete Sport): “Il problema della Roma è che ha speso male dei soldi sul mercato, spendendo 18 milioni per Shomurodov. Club che hanno un budget di un certo tipo non possono permettersi di sbagliare acquisti. Mourinho è arrivato qui e ha chiesto un giocatore: un regista. E non glielo hanno portato in due sessioni di mercato…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Succede che un calciatore o due chiedono spiegazioni sul perchè di un attacco diretto e se è rivolto a tutta la squadra o a qualche giocatore in particolare. Se invece non dovesse succedere niente, la squadra accetterebbe passivamente e darebbe ragione all’allenatore. Mourinho parla spesso degli arbitri sia per salvaguardare il suo lavoro che i giocatori stessi. Vedremo nel prossimo futuro cosa succederà…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Mourinho può anche attaccare i giocatori, non è quello il punto, il problema è che quelle cose lì creano degli alibi, scompiglio, non c’è più identità. Lui ha chiesto due giocatori, uno di questi non è all’altezza, che è Maitland-Niles, e un altro che è Sergio Oliveira, che non mi sembra molto più bravo di quelli che ci sono, eppure fa sempre il titolare, e questo crea scompiglio. Mourinho non ha portato gioco alla Roma, questo va detto…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Come reagiranno i calciatori della Roma alle parole di Mou? Se pensano che sono state fatte uscire apposta per dare le responsabilità a loro, non avranno un effetto positivo. Mourinho stavolta non ha individuato un responsabile della sconfitta di San Siro, è stato cauto. Il fatto che attacchi i giocatori nello spogliatoio accade in tutte le squadre del mondo, il fatto che però la notizia esca per scaricare su di loro le responsabilità, potrebbe non essere bello per il rapporto tra Mourinho e la squadra…”

