AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

Queste tutte le ultimissime di venerdì 11 febbraio 2022:

Ore 10:20 – “VOLEVAMO REYNOLDS PER UN ANNO E MEZZO, MA…” – Matthias Leterme, direttore generale del Kortrijk, parla del trasferimento di Reynolds: “Abbiamo provato con la Roma a prenderlo in prestito per un anno e mezzo, ma per motivi economici non è stato possibile. Poi abbiamo optato per una mezza stagione, che era comunque un’opzione piuttosto interessante per portarlo da noi”.

Ore 9:45 – DAI FRIEDKIN CENTO MILIONI PER IL MERCATO – Mourinho chiede rinforzi, la proprietà è pronta ad accontentarlo. In estate tre obiettivi sul mercato per dare forza alla squadra, per una spesa complessiva di circa 100 milioni di euro. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:00 – GIOCATORI SCONTENTI DEI METODI DI MOU – Stando a quanto racconta Il Messaggero, i giocatori della Roma sarebbero insoddisfatti dei metodi di Mou, delle scelte tecniche e di alcune metodologie che sarebbero superate. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:00 – I FRIEDKIN COMPRANO ANCHE IL CANNES – I proprietari della Roma hanno presentato un’offerta per l’acquisto del Cannes, club di quinta divisione francese, e a breve si dovrebbe chiudere. Lo rivela l’edizione odierna de Il Tempo. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

