Mourinho prepara il ritorno al 4-2-3-1. Abraham resta in dubbio

AS ROMA NEWS – Josè Mourinho non ha tempo per pensare alle solite polemiche divampate in città dopo che il suo sfogo contro la squadra è finito sulle prime pagine dei quotidiani.

Anche oggi il tecnico giallorosso ha lavorato a Trigoria per preparare al meglio la partita contro il Sassuolo: domenica la Roma potrebbe già tornare a schierare il 4-2-3-1, modulo che l’allenatore ritiene più congeniale alle sue idee di gioco.

L’assenza di Ibanez potrebbe spingere Mou ad abbandonare il 3-5-2, anche se la difesa a tre appare più adeguata a contrastare l’insidioso e offensivo 4-3-3 del Sassuolo di Dionisi. Al momento è quindi ipotizzabile che la squadra resti schierata con il solito modulo utilizzato nelle ultime uscite, con Kumbulla pronto a prendere il posto dell’infortunato Ibanez.

Ma l’assenza prolungata del brasiliano accelererà il ritorno al 4-2-3-1, sistema di gioco che vedremo riproposto molto presto. Intanto però resta in dubbio la presenza di Abraham: l’attaccante inglese oggi ha svolto ancora allenamento differenziato e non ha risolto tutti i problemi alla coscia sinistra.

Mourinho spera di riaverlo a disposizione domani per la rifinitura, altrimenti toccherà a Shomurodov guidare il reparto avanzato, con Mikhitaryan e Pellegrini a supportarlo. La presenza o meno di Abraham potrebbe incidere anche sulla scelta del sistema di gioco, dato che domenica mancherà lì davanti anche Nicolò Zaniolo.

Giallorossi.net – A. Fiorini

