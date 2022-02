Tifosi delusi, Abraham gli paga la cena

NOTIE AS ROMA – Tammy Abraham rende meno amaro il momento di quattro tifosi romanisti, delusi dal rendimento della squadra giallorossa, decisamente al di sotto delle aspettative.

A raccontare l’episodio è l’edizione odierna del Corriere dello Sport (J. Aliprandi): l’attaccante ieri era era a cena a “La Matricianella”, ristorante nel cuore del centro di Roma tra Piazza di Spagna e via della Fontanella Borghese, insieme alla sua fidanzata Leah Monroe.

Quattro ragazzi che erano a un tavolo vicino al loro lo hanno avvicinato e gli hanno fatto i complimenti per la sua prima stagione in giallorosso, manifestando però il rammarico per la sconfitta di San Siro in Coppa Italia.

Un dispiacere condiviso da Abraham che ha scattato selfie con tutti i presenti e alla fine della serata gli ha anche pagato la cena con i ringraziamenti calorosi del tavolo.

