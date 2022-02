Frattesi: “Ci sono rimasto male quando la Roma mi ha ceduto, avrei voluto giocarmi la mia chance lì. Se domani segno corro da nonna”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – L’ex centrocampista giallorosso Davide Frattesi, ora in forza al Sassuolo, parla della sfida contro la Roma in programma domani e della possibilità di segnare alla sua vecchia squadra, intervistato dal Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo).

“Non cerco rivincite, anche se avrei voluto giocarmi la mia chance in giallorosso. Non ho mai nascosto che ci sono rimasto male quando mi hanno ceduto, ma adesso sono contento di essere a Sassuolo“, le parole del centrocampista, ora corteggiato da tutti i grandi club italiani.

Lui in prima squadra ci era arrivato ai tempi di Spalletti: “Era l’anno del record di punti, sono andato qualche volta in panchina. Quella era una Roma molto forte, con Salah, Alisson, De Rossi, Nainggolan, era una squadra piena di grandi campioni. Se non avessero venduto nessuno avrebbe vinto lo scudetto, ma sappiamo come è andata“.

Su Mourinho e la stagione deludente della sua Roma: “Per capire bene il gioco del mister ci vuole tempo, non possono bastare poche partite. Le difficoltà le abbiamo avute tutti, magari l’anno prossimo andrà meglio”.

Domani giocherà contro la sua ex squadra, di cui tutta la sua famiglia è tifosa da sempre. E per l’occasione tutti saranno allo stadio, nonna compresa: “Se dovesse capitare di segnare scavalco per andarla ad abbracciare“.

Fonte: Corriere dello Sport

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!