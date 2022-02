Scontenti e deludenti: ecco i sei che la Roma vuole cedere a fine stagione

AS ROMA NEWS – Ci sono una serie di giocatori che non hanno convinto Mourinho, e altri che non sono affatto contenti dell’impatto avuto dal tecnico nella Roma. Ecco perché a fine stagione si parla di rivoluzione dentro la rosa.

La proprietà ha dato carta bianca al duo portoghese Mou-Pinto: il primo deciderà le strategie di mercato, il secondo avrà il compito di metterle in pratica. Ma il lavoro del general manager sarà piuttosto complicato, perchè i rimbrotti più o meno pubblici dell’allenatore stanno inevitabilmente facendo perdere valore ai cartellini dei giocatori giallorossi.

Oggi l’edizione della Gazzetta dello Sport (M. Cecchini), svela i nomi dei sei calciatori che sembrano destinati a cambiare aria a fine stagione. Due difensori: Roger Ibanez, il centrale che ha più mercato, e Marash Kumbulla, che non ha del tutto convinto l’allenatore nonostante i complimenti delle scorse settimane.

A centrocampo è noto che la Roma cercherà di liberarsi di Amadou Diawara, mentre l’altro giocatore destinato a salutare è Jordan Veretout, con cui il tecnico ha avuto uno screzio durante una sessione video nel quale l’allenatore ha rimproverato la squadra.

In attacco sono spariti dai radar Carles Perez, che sembrava destinato a risorgere sotto la cura Mou, e l’uzbeko Eldor Shomurodov. L’ex Genoa è tutt’altro che contento del suo impiego, e accetterebbe ben volentieri un trasferimento. Il problema è che la Roma lo ha pagato 17,5 milioni (più 2,5 di bonus) la scorsa estate, ma oggi si faticherebbe a ricavarne più di dieci.

