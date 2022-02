Rinnovo Cristante, tutto fermo: Pinto rimanda ogni discorso a fine stagione

AS ROMA NEWS – L’incontro tra Beppe Riso, procuratore Cristante e Mancini, e Tiago Pinto andato in scena ieri ha prodotto un nulla di fatto. Lo riferisce l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Il general manager della Roma è stato chiaro: il club al momento non ha intenzione di concludere alcun rinnovo e vuole vedere come si chiuderà la stagione in corso prima di prendere ogni decisione la riguardo.

Il club ha comunque intenzione di prolungare gli accordi presi: la strategia, scrive il giornale, è quella di rinnovare i contratti ai giocatori per avere potere contrattuale, anche in caso di cessione. Questo potrebbe essere il caso di Cristante, il cui contratto scadrà nel 2024, ma anche di altri giocatori.