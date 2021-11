“ON AIR!” – CATALANI: “Uno tra Pinto e Mou sta raccontando balle”, AGRESTI: “Il tecnico vuole convincerci di cose senza senso”, CORSI: “Niente instant-team? Ma allora Mourinho che lo abbiamo preso a fare”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Luca Fallica (Roma Radio): “C’è qualcuno che vuole creare distonia tra le parole di Pinto e quelle dette da Mourinho, montandole senza badare alla successione temporale. Mou è sempre lo stesso, il suo metodo di fare l’allenatore non cambia. Lui applica lo stesso metodo anche alla Roma, tratta tutti allo stesso modo: se vede che un giocatore non è all’altezza degli altri, lui non lo fa giocare. Non faceva giocare Shevchenko ai tempi del Chelsea…questo significa che Mou è sempre lui. Se si comporta in questo modo lo fa per il bene della propria squadra, non per il bene del singolo o di sé stesso…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “C’è delusione e tristezza per le parole del povero, stavolta davvero, Pinto. Le sue bugie sono talmente palesi che uno non ci crede. Che Mourinho sia allineato con quello che vogliono fare loro è sconvolgente. Ha parlato di Tripi, Missori, Volpato, Felix… Mourinho non è mai stato allineato a nessuno, nemmeno quando era in top club come Chelsea o nell’Inter del triplete. Non possiamo però dare del bugiardo a Pinto. Lui ha detto il contrario di quello che dice Mourinho, ma magari ora lo hanno convinto a diventare un talent scout e che farà una grande squadra con questi ragazzi. Mi domando però che lo hai preso a fare Mourinho, questo non lo so…perchè se prendi lui per non fare l’instant team ma allora che lo hai preso a fare…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Secondo me una logica c’è nelle parole di Tiago Pinto, nel non vedere questo scollamento tra lui e l’allenatore. L’instant-team non significa prendere un centrocampista di esperienza a gennaio, quello penso che lo prenderanno. Non c’è la possibilità di fare una squadra che possa vincere subito lo scudetto, e questo Mourinho lo sapeva benissimo. Forse c’era la possibilità di fare un instant-team per essere certi di arrivare quarti, ma non era questo il programma della società. Io penso che Pinto proverà a prendere due giocatori, magari uno esperto e uno più giovane per gennaio, ma questo non vuol dire che avrà fatto l’instant team…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “La nuova maglia? Ne ho viste di più belle, ma le maglie della Roma sono sempre belle… Le parole di Pinto? Voglio crederci, perchè non crederci aprirebbe degli scenari a cui non voglio nemmeno pensare… Anche per codardia mi fa piacere credere alle parole di Pinto. Ora vediamo cosa dirà Mourinho, e cosa succederà a gennaio…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Pinto? Tutti avrebbero detto quelle parole, che cosa vi aspettavate che dicesse? Che Mourinho si sta lamentando? Che negli accordi iniziali certe cose non c’erano? E’ chiaro che tra le parole di Mou e quelle di Pinto c’è una distonia enorme. Uno dei due ovviamente sta dicendo una cazzata…Pinto fa bene a dire quello che ha detto. Ora bisogna calmare le acque e poi devono sistemarsi le cose tra loro. Speriamo che trovino un punto d’incontro, e ora il problema è il mercato della Roma. Ho simpatia per Pinto, ma certi giocatori se li è fatti sfuggire. Diamo tempo al tempo, ora aspetto di vedere cosa succede a gennaio e poi in estate…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “La storia del mercato di gennaio della Roma ce la siamo inventata noi…le parole di Mou sono rivolte all’anno prossimo, io mi sono fatto questa idea. Lui quest’anno non vuole critiche, lui quest’anno se l’è preso per studiare la situazione… Ma quando mai si sono spostati giocatori importanti a gennaio? Io credo che non compreranno tanto per comprare, altrimenti si precludono anche le possibilità future. Mourinho parla dei tre anni, non di adesso…Secondo me Mourinho non si aspetta tantissimo, e non si dispererà se la Roma non arrivasse in Champions, né lui né la proprietà… ”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Siamo molto indietro. Staremo a vedere cosa succede nella prima finestra di mercato, secondo me non ci sarà chissà che cosa da prendere. Mi sembra che Mourinho sia al centro di tutto, sembra debba fare anche lui il mercato…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Mercato di gennaio? Difficilmente la Roma farà tre acquisti da quello che ha detto Pinto. Mourinho però è stato chiaro, lui vuole rinforzi. Ma come si fa a pensare che lui pensa già al prossimo anno…lui vuole acquisti subito. Pinto dice una cosa, ma Mourinho quando parla dice il contrario! Fino a questo momento il bilancio di Mou è assolutamente negativo: ha perso un derby, ha perso 5 partite su 12, è sotto la Lazio di 2 punti, e poi ha preso otto gol dal Bodo Glimt…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Quando Mourinho dice che c’è bisogno di giocatori e rimpiange Peres e Jesus, ti dà un’indicazione precisa e cioè che servono acquisti subito. Un anno è lunghissimo. La Roma dovrebbe andare in Champions dopo quello che ha speso e dopo aver preso Mourinho. Ma mica vogliamo pensare che la Roma possa arrivare di nuovo settima dopo aver speso 90 milioni sul mercato… Mou chiede acquisti, e li vuole a gennaio, a me questo sembra un dato di fatto. Mourinho ci sta convincendo di cose che non hanno senso, che sia una squadra di scarsoni senza alternative… La Roma ha il difensore centrale di riserva che è stato pagato 28 milioni. Diawara è stato richiesto da diversi club inglesi, e invece qua si vuole per far passare per uno che non può giocare a calcio!…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “Il fatto che tutti criticano la Roma significa che Mourinho non sta convincendo nessuno, sta convincendo solo sé stesso. I tifosi sono con lui? Lui è un influencer a livello calcistico, quando parla crea l’attenzione. Ma non sta convincendo nessuno… Ora dall’Inghilterra dicono che la Roma prenderà Dalot, un portoghese tanto per cambiare, terzino che il Manchester United non conferma…anche questa è un’operazione tutta portoghese…”

Stefano Carina (Radio Radio): “Ci sono una serie di giocatori in scadenza di contratto e che possono essere presi anticipando la concorrenza pagando un indennizzo, ma bisogna vedere la disponibilità che avrà Pinto sul mercato. Il problema è che dalle sue parole temo che sarà un mercato di attesa… Se prendi tre acquisti a fine gennaio, rischi che i giochi sono già fatti, perchè le prime due di gennaio tu incontri Milan e Juve… Mourinho deve difendere sé stesso, prima viene lui e dopo vengono gli altri. Questa è sempre stata la sua forza e forse anche il suo limite qui a Roma. Lui quando le cose vanno male prende sempre le distanze, e si porta dietro tutti, dal presidente al magazziniere, e te lo ha dimostrato con le ultime dichiarazioni. Con questa rosa non arrivi quarto, e non si può pensare di continuare questo stillicidio con certe dichiarazioni sulla rosa corta, e per me a gennaio deve per forza arrivare qualcuno. La Roma poteva prendere Anguissa, e i Friedkin hanno detto no perchè prima bisogna vendere un centrocampista, ed è stato un grandissimo autogol perchè Anguissa ha cambiato il volto del Napoli…”

Redazione Giallorossi.net