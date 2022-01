“ON AIR!” – CATALANI: “Una squadra che vuole vincere non vende Veretout”, CORSI: “Kamara va convinto coi soldi”, ALIPRANDI: “Shomurodov? Non giocando mai è difficile incidere”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Luca Fallica (Roma Radio): “Roma-Lecce? Si parte sempre da quella partita lì e noi non vogliamo farlo. Sempre meglio ricordare le cose belle di quegli anni, che furono tante. Noi vogliamo di superare il turno e avremo l’avversario meno ostico delle altre. Peccato che però nei quarti, se dovessimo superare il turno, troveremo la prima in classifica e per di più fuori casa. Inter-Empoli? Positivo per noi che i toscani abbiano giocato 120 minuti. Loro hanno tenuto testa ai nerazzurri e domenica dovremo dare il massimo per vincere…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “La partita col Lecce? Non c’è manco bisogno di parlarne, la vedremo stasera e domani ne parleremo. Sul mercato ci sono ancora 10 giorni, Pinto ci crede. Kamara va convinto? Sì, va convinto con i soldi… Lui non è ancora uno dei giocatori più forti del mondo, è un bel giocatore, un bel prospetto…”

Jacopo Palizzi (Tele Radio Stereo): “La partita di stasera è da dentro o fuori. Il Lecce ha dei giocatori importanti: al centro della difesa c’è Calabresi, ex Roma, a sinistra hanno Barreca che sembrava essere il futuro del calcio italiano e della nazionale maggiore. Ecco perchè io metterei in campo la Roma migliore…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Io stasera metterei in campo tutti i titolari, ovviamente di quelli disponibili, anche Zaniolo. A sinistra farei giocare Maitland-Niles, ma non per una questione di esperimenti, ma perchè a me Vina non convince. Non ci penserei nemmeno a gente come Fuzato a Carles Perez. Anche Shomurodov lo farei partire dalla panchina, poi magari entra e fa tre gol…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Bisogna capire se sul mercato arriva un titolare importante perchè parte Diawara o perchè va via qualcuno di importante nella rosa della Roma. Per rinforzare davvero la squadra dovresti prendere un titolare capace di mettere in panchina chi è adesso il titolare, ma non mi sembra tanto aria per il momento. Il processo sarà graduale e alla fine dei tre anni avremo un impianto solido, con riserve del livello di Cristante e Veretout. Per ora la priorità di Mou è avere una squadra di carattere, e una panchina dove la priorità non sia avere i Cristante e i Mkhitaryan, ma nemmeno ragazzini, ma giocatori di esperienza che possono stare qui, a fine carriera, che non siano sulla breccia ma che accettano di stare qui per il prossimo anno, anno e mezzo a darti una mano…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “A chi rinnoverei il contratto nella Roma? Lo farei a Pellegrini, anche se gli è già stato fatto. Seconda scelta? Direi Abraham. Veretout l’anno scorso era Falcao, ora è diventato un idiota. Ma la vita è così, ci sono anni in cui sei in forma, e altri meno. Io Veretout non lo venderei, una squadra che vuole vincere non lo dà via, se lo tiene e ne prende un altro. Altrimenti la coperta resta sempre corta, hai sempre bisogno di sei centrocampisti validi. Se poi vendi Veretout e prendi sia Kamara che Ndombele, allora va bene….”

Jacopo Aliprandi (Rete Sport): “Shomurodov contro la Samp e segna, e sta per anche regalarti i tre punti. Col Cagliari entra a partita in corso e non incide, ma ci può stare. Mourinho sa benissimo che fare da vice non giocando mai e subentrando soltanto, non aiuta. Mayoral l’anno scorso segnava quando giocava titolare, non quando entrava a partita in corso. Quanti sono i giocatori della Roma che hanno segnato o influito entrando a gara in corso. Io non me li ricordo, forse solo Felix contro il Genoa… Per questo dico, la chance dagliela dal primo minuto, fagliela cominciare la partita, poi in caso hai Abraham che ti può entrare dalla panchina…”

Tiziano Moroni (Rete Sport): “Io non voglio sfondare Shomurodov. Ma se sei una riserva, devi essere un giocatore utile quando entri dalla panchina. Lui quando entra in campo col Cagliari sbaglia tutte le occasioni da gol che gli capitano…”

Stefano Carina (Radio Radio): “Su Mkhitaryan molto dipenderà da lui. La sua idea era quella di chiudere la carriera in Russia, aveva un’offerta dello Spartak lo scorso anno, poi ha preferito restare alla Roma. Ora bisogna vedere come arriverà come testa alla fine della stagione. Per quanto riguarda il mercato, per me un pezzo parte. Magari non a gennaio, ma a giugno. E l’indiziato a sorpresa è Veretout, che ha mercato. In teoria con Oliveira è arrivato un altro giocatore box-to-box. Io ho un debole per Veretout, che sa fare un po’ tutto. Se a gennaio dovesse arrivare una proposta concreta, la Roma è pronta a trattare. Altrimenti a giugno. Zaniolo? Situazione abbastanza fluida, so che si devono rincontrare. Dopo il Bodo è calato un po’ il gelo sui rinnovi. Zaniolo chiede 3,5 milioni. Il problema non è tanto quello, ma che il giocatore chiede un triennale, mentre la Roma vorrebbe fargli un quinquennale perchè così avrebbe più potere contrattuale…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Il Lecce è una delle squadre più forti della Serie B. Devi giocare una partita vera, altrimenti corri dei rischi assurdi. Il tabellone di Coppa Italia sta rispettando i pronostici, ma quasi tutte le partite sono finite ai supplementari. Quindi le partite sono da giocare. Se poi certo, il Lecce si presenta con le riserve stasera, allora è tutto un altro discorso… Zaniolo vuole un triennale? Sì, così tra un anno la Roma starebbe da capo a dodici…ma roba da matti…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La Roma è riuscita a complicarsi una partita col Cagliari, che doveva finire 3 o 4 a 1. La squadra ora non deve correre il rischio di sbagliare troppo. Mkhitaryan è un ottimo giocatore che però va per i 33 anni. Ma è un giocatore intelligente, che fisicamente mi sembra stare molto bene e ci penserei a fargli un rinnovo…”

