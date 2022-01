Pinto, il gioco a incastri per regalare un mediano a Mou

AS ROMA CALCIOMERCATO NOTIZIE – Sarà un gioco a incastri, scrive l’edizione odierna de Il Messaggero (S. Carina), quello che dovrà fare Tiago Pinto per riuscire a regalare l’ultimo rinforzo a Josè Mourinho.

Tutto si gioca sul fronte delle uscite e sulla formula che avranno le eventuali cessioni. In ballo i nomi di Diawara e Veretout, corteggiati da Valencia e Tottenham. Se a partire dovesse essere il guineano, è probabile che il calciatore venga ceduto in prestito con diritto di riscatto.

A quel punto la Roma potrebbe effettuare un acquisto con identica formula: questo escluderebbe l’arrivo di Boubacar Kamara, in scadenza di contratto e dunque prendibile solo a titolo definitivo. Possibile invece l’arrivo di Ndombele, altro nome che continua a circolare in chiave Roma, in prestito secco.

Se al contrario Pinto dovesse ricevere una proposta allettante per Veretout da parte del Tottenham di Conte, allora il gm potrebbe puntare sul mediano del Marsiglia. Molto difficile invece pensare a uno scambio tra Veretout e Ndombele: i due calciatori hanno valutazioni e stipendi molto diversi.

Fonte: Il Messaggero

