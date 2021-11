“ON AIR!” – CATALANI: “Se non batti nemmeno questo Genoa puoi andarti ad ammazzare”, FOCOLARI: “Zaniolo in panchina? Siamo alla follia”, FALLICA: “Non esiste solo Zakaria, ci sono tanti centrocampisti buoni per la Roma”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Luca Fallica (Roma Radio): “Di centrocampisti ce ne sono tanti in giro per il mondo, ce ne sono a centinaia, e invece sembra solo che esista Zakaria. Se alla Roma serve un centrocampista, mi fa ridere che si è parlato in estate solo di Xhaka, e in inverno solo di Zakaria… Io capisco che bisogna scrivere, ma ci sono tantissimi centrocampisti che possono fare al caso nostro. Questo non vuol dire che le piste segnalate dai giornali non siano vere…”

David Rossi (Roma Radio): “Il discorso dei centrocampisti è delicato: in Europa bene o male tutti sanno tutto di tutti. Ma già col Sudamerica c’è qualcosa che ti può sfuggire, anche perchè logisticamente è più difficile stargli appresso. Credo che sia difficile sbagliare un centrocampista argentino, brasiliano o uruguaiano: sono depositari dello stare in campo in un certo modo. E ci aggiungo i centrocampisti del Nord Europa, dove hanno una cultura tattica…è difficile ad esempio che un centrocampista olandese faccia male…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Pellegrini? Se rientra per il Genoa è meglio, ma i miracoli lasciamoli per altre cose… Dalot, scrive il Corriere dello Sport, ha detto sì alla Roma, e costa 15 bombe. Sembra comunque un terzino migliore di quelli che abbiamo. Mourinho? Ha pubblicato una serie di foto ieri della città, del Circo Massimo, di lui al lavoro…insomma mi sembra uno molto radicato, non di uno che sta per dire addio…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Zaniolo trequartista e Pellegrini largo a sinistra? Può essere una soluzione, anche se a me non convince. A me sembra che Pellegrini stia bene là, mentre Zaniolo non lo vedo tanto in quel ruolo che non è solo di inserimento ma anche di suggerimento. Forse lo vedo più come seconda punta, e questa è una prova che Mourinho potrebbe fare già domenica…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “So per certo che Mourinho ha provato Zaniolo trequartista, ma una cosa è fare una prova e una cosa è poi farlo giocare in partita. Ma avete visto che squadra ha il Genoa? Gli manca mezza squadra, e se tu non vinci contro questo Genoa ti puoi andare ad ammazzare… Non puoi perdere contro il Genoa, che era già una squadra di poco conto, ridotto per di più ai minimi termini. Se non riesci a segnare a una difesa dove mancano i migliori, e ti fai segnare da un attacco dove mancano i migliori, beh allora che vi devo dire…Per cui non me ne frega niente di chi giocherà o come giocherà la Roma, devi per forza battere il Genoa e basta, altrimenti stiamo parlando del nulla…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Genoa-Roma? La Roma deve andare a vincere contro una squadra che se leggi la formazione ti accorgi che mancano 5 o 6 titolari, e per di più è terzultima in classifica. Ma anche dei giocatori del Venezia ne conoscevo pochi, e poi è finita 3 a 2… Le difficoltà ci sono: Marassi, Shevchenko…il Genoa è sempre un osso duro, e lo sarà anche per la Roma…”

Xavier Jacobelli (Radio Radio): “Zaniolo in panchina? Penso che sarebbe solo per una condizione di forma, altrimenti Mourinho lo metterebbe di sicuro in campo. Il giocatore deve ancora recuperare la migliore condizione, ma è solo una situazione contingente…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Se non gioca Zaniolo siamo alla follia. A meno che non sia un fatto fisico, ma non credo visto che si allena regolarmente, altrimenti è follia. Non ci voglio credere, non è possibile. Se l’allenatore non fosse Mourinho ma Spizzichini e mettesse Zaniolo in panchina lo lapiderebbero…io sono basito…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “Zaniolo è una realtà tecnica importantissima per la Roma e per la Nazionale. Ma lui o sta bene, e allora deve giocare, o sta male, e allora non dovrebbe nemmeno andare in panchina. Ma se c’è, deve giocare titolare. Io non lo utilizzerei mai nella posizione in cui gioca, ma lo metterei accanto a Abraham…”

