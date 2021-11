AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti.

Queste tutte le ultimissime di venerdì 19 novembre 2021:

Ore 17:30 – DOMANI ALLE 16 LA CONFERENZA DI MOU – Si terrà domani pomeriggio alle 16 la conferenza stampa di Josè Mourinho alla vigilia di Genoa-Roma.

Ore 15:20 – SMALLING IN CAMPO CONTRO IL TORINO – Va a rilento il recupero completo di Smalling: il difensore sarà di nuovo a disposizione di Mourinho solo per Roma-Torino, gara prevista per domenica 28 novembre.

Ore 14:00 – LINGAARD ROMPE CON LO UNITED, ROMA ALLA FINESTRA – Jesse Lingard, centrocampista del Manchester United che compirà 29 anni a dicembre, ha rotto la trattativa per il rinnovo di contratto con i Red Devils. E la concorrenza per assicurarselo a zero è decisamente alta, tra i 5 club nominati in Inghilterra c’è anche la Roma di Mourinho. (Sporf.com)

Ore 14:00 – DALLA SPAGNA: CONTRATTO A HERRERA – La Roma, scrivono in Spagna, sarebbe la principale candidata ad accaparrarsi Hector Herrera, tra i giocatori cercati per il centrocampo oltre a Zakaria e Grillitsch. Herrera chiederebbe circa 3,5 milioni di euro a stagione, cifra che la Roma sarebbe disposta a dargli. (Todofihajes.com)

Ore 11:30 – ROMA, LA SIMULAZIONE DI FOOTBALL MANAGER – La Roma tornerà a vincere lo scudetto nella stagione 23/24, seguita dal Milan. E’ la previsione fatta dal datbase di Football Manager. La Juve sarà campione la stagione seguente. Da quel momento in poi, però, tutti i campionati porteranno a Roma. Il club capitolino, secondo la simulazione fatta, si aggiudicherà un totale di 10 Scudetti nell’arco dei prossimi 25 anni, con addirittura 7 di fila dal 26/27 e una Champions League nel 29/30. (Gazzetta.it)

Ore 10:40 – MOU PENSA A ZANIOLO TREQUARTISTA – Contro il Genoa Abraham dovrebbe giocare in tandem con Shomurodov. I giallorossi potrebbero quindi giocare con un 3-4-1-2 con Cristante in difesa, Pellegrini arretrato in mediana e Zaniolo trequartista dietro alle due punte. (Il Tempo)

Ore 9:30 – RYAN NORYS PROSSIMO DIRETTORE DEI RICAVI – Ryan Norys è stato scelto dai Friedkin come prossimo direttore dei ricavi del club. Entrerà in carica dal prossimo gennaio. (Il Tempo)

(In aggiornamento…)