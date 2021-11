Roma, non puoi sbagliare: col Genoa tre punti a ogni costo

AS ROMA NEWS – Partita delicatissima quella di domani sera a Marassi. La Roma non può più permettersi passi falsi dopo i pesanti capitomboli delle ultime apparizioni. Mourinho lo sa bene e queste due settimane ha lavorato duramente sulla testa dei ragazzi, ma anche sulle mosse tattiche da apportare in vista della gara contro il Genoa.

E’ stato un Mou particolarmente severo, che ha rimbrottato Zaniolo e si è confrontato con qualche calciatore scontento. Lo Special One non vuole più brutte figure, ma sa anche che la sua Roma domani sarà ancora ben lontana dalla squadra che ha in mente.

Mancherà Smalling, ancora ai box, non ci sarà Vina e nemmeno Calafiori, e Kumbulla non è ancora al meglio. Per questo il tecnico portoghese tornerà alla difesa a tre con Cristante arretrato in mezzo a Ibanez e Mancini. A centrocampo potrebbe avere una chance Villar, ma al momento la soluzione più gettonata è l’arretramento di Pellegrini con Zaniolo trequartista.

Karsdorp ed El Shaarawy agiranno sulle fasce, mentre in attacco verrà riproposta la coppia Shomurodov-Abraham che aveva convinto Mourinho nel match contro il Venezia. Rispetto a quella partita però l’allenatore portoghese si aspetta un risultato finale completamente diverso: lì la squadra gettò alle ortiche la partita con un secondo tempo costellato di errori in zona gol che permisero ai veneti (aiutati dall’arbitro) di tornare in partita.

Stavolta la Roma dovrà essere molto più solida e cinica. Il Genoa, tra cambi di proprietà e allenatore, è carico e avrà la spinta di Marassi dalla sua parte, ma ha anche tante assenze. Pellegrini e compagni dovranno approfittarne per portarsi a casa una vittoria importante, anche considerando gli scontri diretti (Fiorentina-Milan e Lazio-Juventus oggi, Inter-Napoli domani) che potrebbero dare un volto diverso alla classifica.

Giallorossi.net – A. Fiorini