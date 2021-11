“ON AIR!” – CATALANI: “Continuo ad affidarmi a Mourinho, è un atto di fede”, MAGNI: “Ci sta sbattendo in faccia la realtà”, AGRESTI: “Non è serio, sta prendendo in giro tutti”, PRUZZO: “I Friedkin potrebbero anche scaricarlo”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “Quando la Roma perde siamo tutti inca*zati. Oggi ripartire è dura. Questa squadra riesce a prendere tre gol, due traverse e una serie di occasioni da gol da una squadra che ha fatto 8 gol in 11 partite, ed è un dato molto complicato da mandare giù. Ieri quello che ha fatto acqua è la fase difensiva, perchè offensivamente abbiamo creato tanto. Aureliano? Ormai fare partite di mer*a contro la Roma fa curriculum. Mourinho aveva chiesto rispetto per la Roma, e hai visto che carico t’hanno messo? Altro che rispetto… A parlare si fa peggio. Se domani scende in campo Friedkin per dire che gli arbitri ci stanno danneggiando, domenica prossima ti mandano Bergamo e Pairetto ad arbitrarti… Ieri però, nonostante il torto, tu non puoi sbracare sul 2 a 2 con 25 minuti da giocare. Ci sono dei giocatori del Venezia che non ho mai sentito nominare, e non è possibile prendere tre gol, è evidente che c’è qualcosa che non va…”

Luca Fallica (Roma Radio): “E’ un mese che questa squadra non produce risultati. Abbiamo vinto solo col Cagliari. La squadra ha comunque offerto prestazioni all’altezza dove però abbiamo raccolto solo un punto. Sembra come se si fosse abbassato la guardia contro squadre che erano alla nostra portata… La Roma ha assaggiato la parte alta della classifica, e si è visto che contro queste squadre ci può lottare alla pari nella partita, ma non nel campionato. La partita di ieri ne è la prova. L’organico non è all’altezza delle altre squadre, nei 18-20 giocatori non siamo all’altezza delle altre. Forse le prime vittorie ci hanno illuso. Ci mancano certe tipologie di giocatori, e sono d’accordo con Mourinho quando parla di Bruno Peres, un giocatore che l’anno scorso aveva fatto la sua migliore stagione, ma ormai per tutti era Ceres…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Mourinho dice delle cose che da una parte mi lasciano perplesso e altre no. Lui dice che non aveva capito del valore della squadra, ammette candidamente che credeva che la squadra fosse più forte. Però cade quando parla di Bruno Peres e Juan Jesus, perchè dire che ti mancano quelli è una cosa molto molto strana… Poi dice che siamo da settimo posto, ma che lotteranno per il quarto. Io non lo so… In tanti stanno accannando Mourinho, io lo sostengo quando chiede giocatori. La Roma con questa squadra non va da nessuna parte. E’ evidente che questi arbitraggi ridicoli sono anti-Mourinho, ma a lui dico che se c’è qualcosa sotto lo dicesse come fece Zeman. E’ evidente che c’è qualcosa che non va, ma a me sembra che gli arbitri siano semplicemente idioti e che non ci sia nessun complotto. Ma se Mourinho a 58 anni ci dice che c’è qualcosa contro di lui, lo dicesse chiaramente. La partita di ieri però è stata ridicola…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Sta a Mourinho uscire ora da questo momento di crisi. La Roma è nel diritto di sbagliare qualche partita, e non deve essere l’arbitro a seppellirti, e questo sta succedendo la Roma. Però purtroppo fai i conti con questo schifo arbitrale, ma ci sono cose che devi correggere. Ieri di positivo c’è che la Roma ha finalmente assistito Abraham, che è un signor attaccante e si è visto anche ieri. C’è però tanto da migliorare, anche con questa rosa che non è straordinaria, ma che può competere per il quarto posto. Anche per Mourinho, che deve per forza essere un valore aggiunto…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Io ho sempre più fiducia in Mourinho. Lui dice certe cose per stimolare calciatori che secondo lui non sono da quarto posto. Abbiamo capito che qui chi non va bene viene tagliato. Se sei scarso, ciao, vai via… Mercato sbagliato? Ma cosa, ieri i due che sono arrivati dal mercato sono stati i migliori: Rui Patricio e Abraham. E Shomurodov ha fatto assist e gol. A me non sembra che abbiano sbagliato acquisti…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Quella a cui assistiamo è una sofferenza che ci serve, e che spero abbia un senso. C’è il rischio di trovarsi tra due o tre anni trattati come i giapponesi con l’elmetto. Ma adesso ognuno di noi deve decidere da che parte stare… Non credo che ci sia contrasto tra Mourinho e la società, lui non critica il mercato fatto dalla Roma quando parla di mercato di reazione, ma parla di un dato di fatto. Sapevamo che non fosse arrivato lo sceicco del Qatar, la situazione del club è ancora molto complicata, e pensare che loro potessero prendere un sostituto di Dzeko spendendo 45 milioni, un portiere, un sostituto di Spinazzola e oltre a questi anche un terzino, un difensore centrale e un centrocampista vuol dire essere fuori dal mondo. Mourinho ieri ci sbatte in faccia la realtà… Poi se fa bene a farlo così, non lo so. Forse sarebbe meglio proteggere la squadra? Può darsi, ma comunque non penso che ci sia un muro contro muro con la società…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “La Roma è un atto di fede, e a un certo punto uno si arrende. Si prosegue ad avere fede a prescindere di come vanno le cose. Partiamo dagli arbitraggi, che è la cosa più brutta perchè va a infierire su una squadra che già si fa male da sola. Che la Roma abbia avuto una serie di episodi sfavorevoli non c’è dubbio, ma che la Roma sia una squadra che ti lascia perplesso altrettanto. Mourinho non può mettere per la centesima volta otto attaccanti, perchè ieri alla fine hai rischiato di prendere l’imbarcata… Se Mou rimpiange Peres, allora perchè non si affida a Santon? Non può essere peggio di Reynolds, che è un dilettante… Però devo affidarmi a lui, è il mio atto di fede. Mou ieri mi ha detto: “Maurizio, quest’anno non aspettatevi niente, dall’anno prossimo se ne riparla“. E io aspetto, che devo fare…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “A me sconcertano le parole di Mourinho quando dice che questa è una stagione da buttare, che serve solo per capire…Vedere la Roma che dopo 12 partite ha 19 punti significa che è un caso, perchè in rosa sono stati inseriti 90 pippi di reazione, come dice lui, nonostante il club sia pesantemente indebitato. Qua c’è da distruggere tutto e ripartire, e ci sarà da divertirsi sul mercato perchè tra gennaio e la prossima estate arriveranno 8-9 giocatori…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Io non sono d’accordo con Mourinho, se dice cose che non condivido lo dico… Se i Friedkin prenderanno tre titolari a gennaio, uno stopper, un terzino e un centrocampista, allora vuol dire che sono ancora allineati, altrimenti può pure essere che scaricano lui…non è mica escluso. Mi piacerebbe capire la posizione della società, perchè quello che sta dicendo Mourinho è molto pesante verso una proprietà che si era messa completamente a disposizione. Le sue parole su Peres e Jesus ci spiazzano un po’ a tutti…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Il fatto del giorno sono le parole di Mourinho. Il rigore poteva non esserci, ok, ma se tu vai a Venezia dove gioca Modolo che a 32 anni fa l’esordio in Serie A e prendi tre gol dove il migliore è Rui Patricio, ti devi interrogare. Ma quali arbitri, il problema siete voi che vi attaccate all’arbitro! Ok, il rigore non c’era, ma eri 2 a 2 e avevi tutto il tempo per vincere la partita! Ma se tu metti dentro sei attaccanti, è normale che la perdi… La Roma ieri ha tirato in porta 20 volte, ma il Venezia 25! Ieri abbiamo avuto la riabilitazione di Jesus e Peres, ma vi rendete conto? Basta difendere Mourinho, lui a fine partita doveva dirci che aveva sbagliato. Ha messo tutti gli attaccanti insieme, ma che calcio è questo?… La Roma nel finale poteva prendere cinque gol dal Venzia, cinque!…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Le parole di Mourinho? Penso che il più contento delle sue dichiarazioni sia Friedkin, perchè ha capito che a gennaio gli basterà comprare Jesus e Peres per sistemare la Roma… Jesus l’anno scorso ha fatto zero partite da titolare, ma di che parliamo… Credo che Mourinho stia prendendo in giro tutti, i suoi tifosi e i proprietari del club, e se fosse serio si prenderebbe le sue responsabilità. Dice che la rosa non è superiore perchè non ha Peres e Jesus. Ma perchè allora sono stati mandati via? Sarebbe grave che non abbiano chiesto prima a lui. Lui butta tutto in confusione per giustificare quello che è un insuccesso clamoroso, e cioè avere sei punti in meno dell’anno scorso e aver fatto un punto in due partite contro il Bodo. Se vogliamo dire che questo è colpa degli arbitri… Mourinho non è serio, i tifosi ancora gli vanno dietro, ma non so per quanto tempo ancora…giovedì scorso hanno fischiato. Mourinho si vanta dei titoli, ma lui col Tottenham ha fallito, e con la Roma sta facendo solo disastri…”

Sandro Sabatini (Radio Radio): “A me dispiace attaccare Mourinho dopo quello che è stato detto, ma mi domando: i Friedkin davanti a queste dichiarazioni che fanno? Lui boccia il mercato, una parte di squadra, e poi mette un attrito enorme con gli arbitri, è un continuo tutte le volte… Ok, ieri il rigore non c’era, ma che vogliamo dire che c’è un complotto contro i Friedkin o contro Mourinho? Lui ha detto anche quello, che c’è un disegno contro di loro… Ma per favorire chi? Napoli, Inter, Milan?…”

