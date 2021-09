“ON AIR!” – CATALANI: “L’espulsione di Pellegrini mi uccide il sistema nervoso”, ROSSI: “L’arbitro voleva farsi notare…”, PIACENTINI: “Calafiori come Grosso in Italia-Australia”, ORSI: “Lazio obbligata a vincere il derby”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “La Roma vince una partita sofferta. A noi dicono così, mentre per altre squadre le partite vinte così sono “sporche“. La Roma ha fatto 12 punti in 5 partite, che non mi sembra poca cosa. E’ stata una serata positiva. Nella prima mezz’ora la squadra ha espresso il miglior calcio della stagione, sono d’accordo con il mister. La Roma secondo me ha avuto qualche problemino fisico, ma giocando quasi sempre gli stessi ogni tre giorni è normale. L’Udinese non ha fatto niente di straordinario, ma qualche problema ce lo ha creato. Rapuano? E’ un esordiente, voleva farsi vedere e infatti c’è riuscito con un’espulsione ridicola, che condizionerà la prossima partita. Vittoria comunque meritata. Il derby? Se quegli altri avevano perso ero disperato, così invece è meglio…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Primo tempo buono, ma secondo tempo inguardabile. Alla fine sono comunque sono tre punti. Nel secondo tempo ci sono stati dei piccoli sbandamenti, ma in una partita succede a tutti. Note positive? Voglio dire Pellegrini nonostante la prestazione. Dopo aver preso un giallo inesistente ha dato prova di grande professionalità, non ha sbraitato e si è comportato da grande capitano. Derby? Vedo un Mourinho preoccupatissimo. Io non guardo la Lazio, non è quello il problema, ma è proprio Mou che c’ha una faccia vissuta. Lui vive le partite in maniera diversa, come è giusto che sia… Se la Roma batterà la Lazio, possiamo mettere da parte Verona e riparlare di una squadra che se la può lottare con le altre, aspettando gennaio, dove poi si potrà dire qualcosa di più…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Complimenti a Calafiori: se le parole di Mourinho dovevano essere uno stimolo, lui ha risposto sul campo. Mi ha ricordato Fabio Grosso in Italia-Australia, con quel movimento a rientrare. Lui molto bravo, ma difensore rivedibile. E il gol di Abraham non era per niente semplice, deve fare quella torsione perchè era più avanti del pallone…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “L’espulsione di Pellegrini è ignominiosa. La Roma fortunatamente si porta a casa tre punti. Secondo me è una vittoria meritata, hai faticato ma lottando più che altro con te stesso, ed è quello su cui secondo me deve lavorare soprattutto Mourinho… La Roma tende ad entrare in gestione subito dopo il primo gol. Ma se non sei l’Atletico Madrid, forse conviene proseguire continuando a giocare, piuttosto che pensare a gestire il minimo vantaggio… Abraham? Uno che è arrivato l’altro ieri dall’Inghilterra, e pure canta l’inno in quel modo… E poi ha qualcosa nello sguardo che mi affeziona…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Le tre cose che mi restano di ieri sono la grande prestazione del primo tempo, anche dal punto di vista fisico, e poi il calo del secondo. La seconda è l’espulsione di Pellegrini: il derby senza Pellegrini mi uccide il sistema nervoso. E terza cosa, sono stufo di Dazn. Non capisco perchè un abbonato come me che abita vicino all’Olimpico deve sentire il boato un minuto prima di vedere il gol in Tv, o ricevere il messaggio di un mio amico che mi scrive “Ce l’abbiamo fatta”, quando ancora mancavano due minuti alla fine…E’ una cosa insopportabile. Poi ieri c’è stato anche il black out di mezz’ora, con loro che ti dicevano che avrebbero rimborsato gli utenti per il disservizio. Ma se l’abbonamento costa 19 euro, che mi rimborsi? Un euro? Ma tiettelo… ”

Jacopo Aliprandi (Rete Sport): “L’espulsione di Pellegrini? Mi chiedo, ma come si può? Ma cosa gli dice la testa! Sapendo che c’è il derby alle porte, ma come gli viene in mente all’arbitro…ci devi pensare dieci volte! L’arbitro prima della partita si studia anche il comportamento dei giocatori che va ad arbitrare: ma tu sai che è il capitano, che è un giocatore molto corretto, ma se hai un minimo dubbio, sapendo che è già ammonito, lascia perdere il giallo. E’ una cosa assurda…ma gli devi dare dieci turni di stop a questo!…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Quello che mi ha colpito ieri è che Mourinho non cambia niente in mezzo al campo, non si fida dei sostituti a centrocampo. Ora penso che userà Mkhitaryan nel ruolo di Pellegrini. Poi bisognerà vedere se andrà su El Shaarawy o su Shomurodov a sinistra…L’obiettivo di ieri erano i tre punti e la Roma ci è riuscita, perché l’Udinese è squadra scorbutica, con giocatori bravi che ti fanno soffrire e correre. I giallorossi sono calati nel secondo tempo e un po’ ha rischiato. La Roma si presenta al derby in discreta condizione. La Lazio ha giocatori che non stanno in forma, e i tre davanti fanno fatica. Non credo che dipenda dal gioco. Sull’espulsione di Pellegrini si può discutere tanto. Mi aspetto un derby molto tattico, senza concedere tanto all’avversario…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Ieri ho visto la peggiore Lazio degli ultimi anni, forse così brutta solo con Ballardini. Il Torino ha dominato, poi si è suicidato con quel rigore inutile. La Roma molto bene nel primo tempo, e vorrei sottolineare la grande giocata di Calafiori, il gol è tutto suo. Nel secondo tempo la squadra è calata, ma è riuscita a portare a casa il risultato. La Roma è a 12 punti, se la gioca, mentre la Lazio non se la gioca più. Pellegrini è il più forte dei suoi, ed è un peccato che non giochi il derby per un’espulsione ingiusta. La Roma è privata dal suo giocatore più forte, ed ha ragione Mourinho, è ridicolo…”

Nando Orsi (Radio Radio): “La Lazio è obbligata a vincere il derby, altrimenti anche la Roma scappa come le altre in classifica e non le prendi più. Al derby tutte e due ci arrivano con tanti dubbi e meno certezze. Vedo una partita bloccata, giocato con paura, che può essere deciso solo da colpi di giocatori. Non mi meraviglierei se finisse con un pareggio e una brutta partita…”

