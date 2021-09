Pellegrini rosso di rabbia: niente derby. Mou e la squadra in coro: “Ridicolo, c’hanno tolto il nostro capitano”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Niente derby. Nonostante le timide speranze di Mourinho a fine partita (“Non so se salterà la partita con la Lazio, non conosco le normative qui in Italia“), Lorenzo Pellegrini non giocherà la gara più attesa, specie per un capitano romanista come lui.

Rapuano è severissimo nello sventolargli in faccia il secondo giallo, e poi quel rosso. Lorenzo non ci crede, resta attonito. Per l’arbitro è colpevole di aver usato il gomito su Samardzic durante un contrasto aereo arrivato al 90esimo di gioco, ma le immagini sembrano smentirlo.

Se il contatto c’è, è leggerissimo. Ma tanto basta per spingere il direttore di gara a cacciare Pellegrini. Il giudice sportivo non potrà che squalificare per un turno il capitano giallorosso: addio derby.

“Espulsione ridicola”, è il giudizio netto di Josè Mourinho, “non penso che ci possa essere una sola persona che possa dire che è un secondo giallo meritato”. Gli fa eco Mkhitaryan: “Abbiamo perso il nostro capitano per il derby, è il nostro leader, abbiamo perso un giocatore molto importante. Questo è un secondo giallo per niente, neanche c’era”.

Toccherà proprio all‘armeno prendere il suo posto sulla trequarti contro Immobile e compagni.

Giallorossi.net – F. Turacciolo