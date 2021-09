Acque agitate nella Lazio: mal di pancia dei “big” per le scelte di Sarri

ALTRE NOTIZIE – Due giorni al derby, che si preannuncia molto delicato specialmente per la Lazio di Sarri, che ieri ha strappato a fatica un punto sul campo del Torino dopo una prestazione molto deludente.

Le scelte di formazione non hanno dato ragione al tecnico toscano, che ha tenuto fuori 4 titolari in vista del derby, una mossa che stava per costare molto cara ai biancocelesti, salvati da un rigore nel recupero regalato dai granata in modo piuttosto ingenuo.

Ma le acque in casa Lazio sembrano essere piuttosto agitate. Lo rivela questa mattina Furio Focolari dai microfoni di Radio Radio: “Io ho notizie da ex giocatori della Lazio, che però hanno contatti con gli attuali calciatori, che c’è un certo malumore tra i big”.

Per Sarri dunque la partita di domenica si preannuncia quasi decisiva: in caso di sconfitta nel derby, la situazione in casa Lazio diventerebbe davvero incandescente.