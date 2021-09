Roma-Udinese 1-0, i voti dei quotidiani: brillano Mancini e Abraham, insufficienze per Zaniolo e Mikhitaryan

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma batte di misura l’Udinese grazie alla piroetta di Abraham, con l’inglese tra i migliori in campo. Bene anche Mancini, che incassa diverse sette in pagella.

Positiva la prova di Calafiori, autore dell’assist che decide la partita. Insufficienze invece per Pellegrini, Cristante, Zaniolo e perfino Mkhitaryan, bocciato da ben tre quotidiani (addirittura da 5 per il Corriere della Sera).

Questi i voti dei principali quotidiani oggi in edicola ai giocatori della Roma scesi in campo ieri sera per affrontare e battere l’Udinese:

IL TEMPO

Rui Patricio 6.5; Karsdorp 6, Mancini 7, Ibanez 6, Calafiori 6.5 (69’ Smalling 6); Cristante 5, Veretout 6.5; Pellegrini 6, Mkhitaryan 6.5, Zaniolo 5.5 (74’ El Shaarawy 6); Abraham 7. All.: Mourinho 6.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Rui Patricio 6; Karsdorp 6, Mancini 6.5, Ibanez 6.5, Calafiori 6.5 (69’ Smalling 6); Cristante 5.5, Veretout 6.5; Zaniolo 6 (74’ El Shaarawy 5.5), Pellegrini 5.5, Mkhitaryan 5.5; Abraham 7 (85’ Shomurodov sv). All.: Mourinho 6.

CORRIERE DELLO SPORT

Rui Patricio 6; Karsdorp 6.5, Mancini 7, Ibanez 6.5, Calafiori 7 (69’ Smalling 6); Cristante 5.5, Veretout 6.5; Zaniolo 6 (74’ El Shaarawy sv), Pellegrini 5, Mkhitaryan 6; Abraham 7 (85’ Shomurodov sv). All.: Mourinho 6.5.

CORRIERE DELLA SERA

Rui Patricio 6.5; Karsdorp 5.5, Mancini 7, Ibanez 6, Calafiori 6.5 (69’ Smalling 6); Cristante 6, Veretout 6; Zaniolo 5.5 (74’ El Shaarawy 5.5), Pellegrini 6, Mkhitaryan 5; Abraham 6.5 (85’ Shomurodov sv). All.: Mourinho 6.

LA REPUBBLICA

Rui Patricio 6; Karsdorp 6.5, Mancini 7, Ibanez 6, Calafiori 7 (69’ Smalling 6.5); Cristante 5, Veretout 6.5; Zaniolo 5.5 (74’ El Shaarawy 6), Pellegrini 5.5, Mkhitaryan 6; Abraham 6.5 (85’ Shomurodov sv). All.: Mourinho 7.

LEGGO

Rui Patricio 6; Karsdorp 6, Mancini 7, Ibanez 6.5, Calafiori 7 (69’ Smalling 6); Cristante 5.5, Veretout 6; Zaniolo 6 (74’ El Shaarawy sv), Pellegrini 6, Mkhitaryan 6; Abraham 7 (85’ Shomurodov sv). All.: Mourinho 6.5.

TUTTOSPORT

Rui Patricio 6; Karsdorp 6, Mancini 6.5, Ibanez 6.5, Calafiori 6.5 (69’ Smalling 5.5); Cristante 6, Veretout 6; Zaniolo 6 (74’ El Shaarawy 5.5), Pellegrini 5, Mkhitaryan 5.5; Abraham 7 (85’ Shomurodov sv). All.: Mourinho 6.