“ON AIR!” – CATALANI: “La Roma non ha gioco, Mou deve uscirne”, FALLICA: “Zaniolo bersagliato degli arbitri”, PRUZZO: “Sta diventando un campionato farsa”

Luca Fallica (Roma Radio): “Maresca sospeso e questa è già una notizia. Ieri il nostro direttore ha detto parole che non potevano essere più azzeccate: la Roma è stata pesantemente danneggiata in questo avvio di campionato, e merita rispetto. Abbiamo giocato alla pari con queste squadre, la differenza di risultato è sempre stata minima. Caso strano l’unica partita pareggiata non ha avuto controversie arbitrali. Ci sono state situazioni che meritano un accento, proprio perchè non le abbiamo comprese. Ci sono errori macroscopici sia dal punto di vista regolamentare, sia per la frivolezza con cui sono state trattate. Zaniolo veniva trattato bene solo quando era in riabilitazione, adesso è diventato un bersaglio da parte degli arbitri che appena possono interagire con lui lo fanno con tanta violenza verbale, che diventa quasi una partita nella partita…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Pinto parla dei torti arbitrali partendo dalla Lazio, e finendo al Milan. Ma la cosa più importante non la dice sugli arbitri, ma sul gioco della Roma. L’importante è che sia consapevole, perchè se piangeva soltanto dei torti arbitrali e non parlava della squadra, mi sarebbe puzzato per gennaio. Invece ti sta dicendo che gli errori ci sono stati, ma la squadra non è al massimo. Questo ci fa piacere, perchè ci fa capire che qualcosa sul mercato faranno…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Le parole di Pinto? Un conto è se certe dichiarazioni forti le fa il De Rossi o il Totti di turno, un conto è che le fa Pinto. Sarebbe stato diverso se l’avesse fatta Dan Friedkin, di cui ancora nessuno conosce la voce, avrebbe avuto un impatto molto diverso. Sarebbe stata una presa di posizione della quale si sarebbe parlato su tutte le tv e i giornali… Pinto dice cose sacrosante e molto forti nei contenuti. Se mi aspetto reazioni? No, secondo me non succede nulla. Anzi spero che a Venezia mi diano un rigore contro, perchè se pensano di compensare con un penalty generoso contro il Venezia…io non voglio vincerla così, altrimenti poi ti dicono: “Eh, avete visto la Roma…“…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Se avrebbe dovuto parlare Friedkin? Non lo so, se avesse parlato per la prima volta proprio degli arbitri… Il fatto è che dentro la Roma non c’è una figura dello spessore di Totti e De Rossi, non hanno voluto averli. Abbiamo Mourinho, che però parla già tutte le settimane e alla fine perde effetto…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Io sto nel mezzo, penso che sia stata una brutta Roma ma che pesano anche gli errori arbitrali. La Roma ha fatto una brutta partita, per 70 minuti la palla non l’ha vista e questo è un dato di fatto. Hai preso un rigore che non c’era, e poi non te ne danno uno uguale. Gli arbitri all’80% delle volte sbagliano sempre a favore degli stessi club e questo ti manda in bestia. A un certo punto la cosa diventa stucchevole. Pinto ha ragione, la Roma ha subito degli errori clamorosi, ma è anche vero che la Roma non sta giocando e così è difficile andare avanti. Abraham ora è diventato una pippa, ma un mese fa sembrava che avessimo trovato il nuovo Roberto Pruzzo… La verità è che la Roma gioca male, e così non può giocare… Mkhitaryan non c’è, Zaniolo gioca troppo esterno e lo raddoppiano sempre. A quel punto l’unico che ti fa gioco è Pellegrini, che però è costretto ad arretrare per coprire il centrocampo: è un cane che si morde la coda. Mou in qualche modo ne deve uscire da questa storia…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Il settore arbitrale è devastato. Ieri ero a Firenze, e persone vicine a Rocchi parlavano di grande preoccupazione perchè non ci sono arbitri all’altezza. Non riescono a dare una spiegazione a quello che sta succedendo, sta diventando un campionato farsa perchè non si riescono a capire nemmeno tra di loro…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Io non voglio cadere nel trappolone di Mourinho, che la Roma parte dal settimo posto. Il club ha investito 90 milioni sul mercato per rinforzare la Roma, e lui ha addirittura tre punti meno di Fonseca dell’anno scorso…io questo lo ricorderò sempre. Secondo me il rigore di Ibrahimovic non c’è, ma se Pinto parla di errori arbitrarli, perchè non parla pure del rigore su Pavoletti a Cagliari?…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Non capisco Pinto quando parla di partita equilibrata, e allora hanno una visione del calcio che non è la mia. Sugli episodi sono d’accordo, alcuni sono chiari, per me il fallo su Ibra non c’era anche se l’episodio non è chiarissimo. Pinto ha il diritto di stigmatizzare certi episodi, ma se ritiene che la partita è stata equilibrata, allora non ci siamo. Se la Roma pensa che tutta la colpa di quanto sta succedendo è solo degli arbitri, allora sono fuori strada… Non è questione di quarto posto, ma di punti: sono pochi. La Roma ha una media di meno di due punti a partita. Oh, ma ragazzi, una squadra che vuole andare in Champions deve avere una media di almeno due punti a partita… La Roma deve pensare alle cose che non funzionano, perchè contro Milan, Napoli e Juventus non tira mai in porta!…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “Per quanto riguarda la polemica di Pinto, avevo 5 anni quando vidi la prima partita di calcio e sento ancora gli stessi discorsi. Nonostante cambino le regole, le polemiche sono sempre le stesse. Oggi o c’è una nuova Calciopoli, oppure ci sono degli errori. Pinto fa l’elenco dei danni contro la Roma, ma si potrebbe fare un elenco anche dei favori fatti alla Roma, e questo discorso si può fare per qualsiasi squadra…”

