“ON AIR!” – CENTO: “La ricapitalizzazione della Roma la pagheremo noi tifosi”, MAGNI: “Kluivert per Mkhitaryan? Non mi sembra un affarone”, FOCOLARI: “Fare patti con Raiola è un’arma a doppio taglio”

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Oggi doppia seduta, si comincia a spingere. Che darei per parlare che Fonseca e sapere se è vera la storia della difesa a tre… Le intercettazioni pubblicate oggi dall’Espresso? Nel mirino c’è evidentemente Palamara, ma se ci metti in mezzo un dirigente di calcio, la cosa chiama di più sicuramente…c’è una bella forzatura secondo me. Ora mi diranno che ho interesse a sminuire la cosa, ma io ricordo che Baldissoni è stato ascoltato come persona informata sui fatti, e mi pare che è lui che chiede a Palamara di mettersi a disposizione di giudici e che il PM Ielo, il giorno dell’arresto di Parnasi, ha dichiarato che la Roma era estranea ai fatti…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Under all’Everton per almeno 30 milioni, scrive oggi il Corriere dello Sport: mi sembra un prezzo generoso per il turco. Kluivert all’Arsenal per avere Mkhitaryan? Se ne andrebbe un giovane di grande prospettiva, anche se ancora non ha dimostrato tutto quello che avrebbe dovuto, per un giocatore molto forte ma a fine carriera e tra l’altro martoriato dagli infortuni…non mi sembra un affarone…”

Paolo Cento (Rete Sport): “Kean? Ci sarà un obbligo di riscatto al terzo anno per 50 milioni… Le cessioni di Under e Kluivert? Mi pare che qua le banche mettono le garanzie, ma la sostanza sono le cessioni di due o tre giocatori della Roma per arrivare a 90 milioni. Ecco perchè le banche ti garantiscono, e il risultato è che la ricapitalizzazione la facciamo noi tifosi…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Fienga qualche mese fa ha conosciuto i vertici della CVC, c’ha parlato in modo informale e non ha nemmeno avvertito Pallotta perchè non ne valeva la pena. Sullo stadio avevo ragione, ma non perchè sono chissà quale scienziato, basta raccontare la verità e ora piano piano escono le situazioni…”

David Rossi (Roma Radio): “Sapevamo che il grande caldo che è arrivato avrebbe dato una mano, e infatti mi sembra che sui contagi i dati parlano chiaro…”

Filippo Biafora (Tele Radio Stereo): “Ieri è stata una giornata importante per la squadra, è stato come il primo giorno di scuola dopo le vacanze di Natale. Ora si riparte, si rimette in moto la macchina che tra una ventina di giorni dovrà ripartire con il campionato. Secondo le ultime indiscrezioni la Roma però giocherà il 20, dato che il 13 si partirà con i recuperi. Perotti? Viene definito guarito, ma sarà comunque gestito per farlo rientrare presto in gruppo…”

Roberto Renga (Radio Radio): “La difesa a tre per la Roma? La proverei, ha i terzini adatti a scendere, sempre che non siano Santon e Kolarov. Ma se a destra metti Under, o comunque due terzini che spingono, allora va bene… Strakosha positivo al Coronavirus? Mi è stata mandata una foto di due giorni fa dove lui era in piscina, sorridente e tranquillo…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Kean è un giocatore che prenderei, nella speranza che non sia un nuovo Balotelli… Ha giocato partite di grande livello, ha fatto gol anche in Nazionale, però ricorda molto Balotelli per i suoi atteggiamenti. Però lo prenderei, parliamo di uno di 20 anni, lo prenderei… La Roma deve puntare sui prestiti onerosi, non ha alternative. Anche Bonaventura è un buon giocatore, ma ha avuto tanti infortuni… Fare patti con Raiola può essere un grande vantaggio ma anche un grande svantaggio… Gli attacchi a Lotito della Gazzetta? Diciamo che la Lazio se l’è un po’ cercata, ma mi sembra strano che un giornale come la Gazzetta scenda a questo livello. Loro non dovrebbero scrivere quanti rigori hanno dato alla Lazio, ma quali di questi non c’erano. L’unico rigore dubbio è quello con l’Atalanta, che secondo me fra l’altro era rigore. Ma se questi 13 rigori erano tutti netti, non dovevano darglieli perchè era la Lazio?…”

Franco Melli (Radi Radio): “Se rimane Pallotta assisteremo a tante acrobazie, il problema sarà quello di far vedere che le cose sono nettamente meglio a quella che è la realtà… Kean? Giocatore strano, ha grani potenzialità ma non lo ha ancora dimostrato. Mi sembra in fase discendente, così’ come Bonaventura che per colpa degli infortuni non è più nella fase migliore della carriera. Il campionato di sicuro ricomincerà, ma è tutto da vedere se si riuscirà a finire… La Lazio? C’è il timore che possa vincere lo scudetto e stanno facendo di tutto per scongiurarlo, ora c’è questa storia dei positivi nascosti…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La Roma nelle partite che dovrà giocare ha un solo obiettivo: vincere. Anche rischiando qualcosa. Per recuperare punti devi vincerle più o meno tutte, e non puoi essere equilibrato. Devi giocare all’attacco, rischiare. E la difesa a tre la puoi fare se sugli esterni hai dei giocatori che spingono tanto, altrimenti diventa controproducente. Quando giochi partite così, è un altro campionato, ora devi rischiare il tutto per tutto…Io questa cosa che bisogna giocare per forza non la capisco. Vedrete che ce ne saranno diversi di infortuni, come è successo a Ibrahimovic. Siamo sicuri che c’è l’interesse economico di tanti club a ricominciare? Io mi sono adattato benissimo al niente calcio, purtroppo…”

