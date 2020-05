Tempestilli: “Ho dato più alla Roma che alla mia famiglia ma sono stato mandato via in malo modo”

AS ROMA NEWS – Antonio Tempestilli, ex dirigente della Roma e nuovo responsabile del settore giovanile della Reggina, di è tolto qualche sassolino dalla scarpa durante la conferenza stampa di presentazione allo stadio Granillo nel corso della quale ha parlato dell’addio al club giallorosso.

“Metà della mia vita l’ho trascorso lì dando tutto me stesso, forse ho dato di più alla Roma che alla mia famiglia – le parole di Tempestilli – . Nella vita tutto ha inizio e una fine. Ci sono modi e maniere per terminare un rapporto. Mi hanno mandato via in malo modo. Quando due persone non hanno la stessa visione, ci si saluta e ci si ringrazia e dopo 33 anni non ho ricevuto questo dal club e questa è la cosa che mi ha dato più fastidio e che mi ha amareggiato.

L’ex giocatore giallorosso ha proseguito: “La gente esterna può pensare di tutto, che io sia stato mandato via, che io abbia rubato, che abbia fatto chissà che cosa. Tutto ciò non è avvenuto. Non ho nessuno scheletro dentro l’armadio e posso guardare in faccia tutti senza abbassare lo sguardo. Questo mi rende forte”.