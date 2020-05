Mangiante: “Zaniolo in gruppo tra due settimane”. Il giocatore: “Il duro lavoro paga sempre”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nicolò Zaniolo sta per tornare. Il suo rientro in campo con la Roma si avvicina giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento.

Stando a quanto racconta oggi Angelo Mangiante di Sky Sport, il giovane talento giallorosso tornerà ad allenarsi con il resto del gruppo tra due settimane, prima dunque della possibile ripresa del campionato prevista per il 20 giugno.

Fonseca avrà modo di valutare le condizioni del ragazzo e, in caso di risposte positive, anche un’arma in più nella corsa alla Champions. Intanto lo stesso calciatore sembra molto carico e su Instagram scrive: “Il duro lavoro paga sempre”.