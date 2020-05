Fonseca studia la nuova Roma: si riparte dalla fantasia di Pellegrini e Mkhitaryan

NOTIZIE AS ROMA – Riecco la Roma. Fonseca gioisce dopo la prima giornata di allenamenti collettivi, al termine della quale il tecnico ha espresso sui social tutta la sua contentezza per il ritorno a Trigoria della squadra. Il tempo stringe e così l’allenatore ha cominciato a lavorare sulla Roma che dovrà cercare di agguantare la zona Champions nelle 12 gare che rimangono da qui alla fine del campionato.

E Fonseca, scrive oggi la Gazzetta dello Sport (A. Pugliese), sta già studiando nuove soluzioni per rendere la sua squadra più efficace sotto porta: affidarsi alla coppia di assist-man formata da Pellegrini e Mkhtaryan, che agiranno alle spalle di Edin Dzeko e che avranno il compito di usare la loro fantasia per mandare il più possibile in porta il centravanti bosniaco.

Non è una novità che Fonseca stia pensando a una difesa a tre, con due esterni che sappiano spingere e due mediani a costruire gioco. Si potrebbe quindi ipotizzare un 3-4-2-1, con Veretout e Diawara come cerniera di centrocampo che copra le spalle a Pellegrini e Mkhitaryan, spostati più avanti, liberi di inventare, di fare assist ma anche di andare in gol. E con Pastore pronto a intercambiarsi, all’occorrenza, con uno dei due.

Fonte: Gazzetta dello Sport