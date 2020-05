Calafiori il predestinato che sogna di prendersi la Roma

ULTIME NEWS AS ROMA – Uno dei calciatori della Primavera giallorossa più promettenti è senza alcun dubbio Riccardo Calafiori, 18 anni, terzino sinistro di grande avvenire, la cui crescita è stata rallentata da un grave infortunio al ginocchio subito nel 2018. Ma il classe 2002, dopo l’intervento negli Usa, è tornato subito protagonista con la maglia della Roma.

A suon di gol e di assist il giovane terzino mancino ha fatto vedere di essere ancora lui, quel ragazzo su cui a Trigoria sono tutti pronti a scommettere. Non è un caso, scrive oggi la Gazzetta dello Sport (C. Zucchelli) che su Calafiori hanno messo gli occhi diversi top club italiani (Juventus e Inter) oltre che europei (PSG e Liverpool). Ecco perchè la Roma lo ha immediatamente blindato con un contratto che scadrà nel 2022.

Adesso però per Calafiori le cose cominceranno a farsi serie: il salto nella squadra dei grandi è ormai a un passo. Lui è pronto a studiare da un veterano di livello mondiale come Aleksander Kolarov, uno che ha tantissimo da insegnargli. E chissà che il debutto non arrivi proprio in questo finale di campionato, quando Fonseca avrà bisogno della freschezza di tutti. Anche di questo terzino 18enne che di stoffa sembra averne, e parecchia.

Fonte: Gazzetta dello Sport