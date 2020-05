“Zarate pagato in nero”. Lotito sotto inchiesta FIGC

ALTRE NOTIZIE – L’accusa è pesante ed ha per destinatario il presidente della Lazio Lotito. Lo stipendio di Zarate, scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (S. Cieri), sarebbe stato pagato in parte in maniera regolare e in parte attraverso commissioni per evadere il fisco.

A rivelarlo è Luis Ruzzi, agente dell’ex attaccante biancoceleste. La denuncia è stata fatta attraverso “Le Iene“, ma il servizio è stato congelato per consentire una replica a Lotito. Le accuse, comunque, sono state confermate dallo stesso Zarate nel servizio e riguardano il pagamento del calciatore tra il 2009 e il 2014. Secondo Ruzzi, Lotito promise 20 milioni netti in cinque anni, solo che poi spiegò che 7 li avrebbe dati come stipendio effettivo, altri 13 attraverso commissioni.

Questi sarebbero state versati dalla Lazio alla Pluriel, una società con sede a Londra, che poi li avrebbe girati ad una società del fratello di Zarate. La Procura della FIGC si è immediatamente attivata aprendo un fascicolo d’inchiesta. La Federcalcio si era mossa già sulle commissioni pagate per Zarate e tutto nacque da alcune affermazioni di Di Canio in TV. In quel caso Lotito fu deferito e condannato ad una inibizione di due mesi perché la commissione fu ritenuta sproporzionata.

Fonte: Gazzetta dello Sport (S. Cieri)