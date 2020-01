“ON AIR!” – CERVONE: “Favilli non gioca nemmeno nel Genoa, operazione inutile”, PETRUCCI: “Giocatore sicuramente più vivo di Kalinic”, GALOPEIRA: “Le altre si rinforzano, questo mi preoccupa un po’”, AUSTINI: “Ma la Roma del derby non ha bisogno del mercato per arrivare quarta”

RADIO ROMANE, IL VIAGGIO NELL’ETERE – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Alessandro Austini (Tele Radio Stereo): “Favilli non cambierebbe le sorti della Roma, così come eventualmente Giroud non cambierebbe la Lazio, ma magari può dare una mano… Il profilo ideale per l’attacco la Roma non lo può comprare. La Roma ha provato due calciatori, uno è Schick e l’altro è Kalinic e hanno fallito tutti e due. Ora vedremo che si incastrerà questa storia di Favilli, che mi sembra complicato. Ma quanto ti sposterebbe il suo arrivo?… Alla Roma del derby non serve mercato, quarta di arriva se giocasse sempre con quella voglia e con quella qualità… Ma la Roma sarà sempre quella del derby?…”

Stefano Petrucci (Tele Radio Stereo): “Ma perchè la Roma non può prendere anche Favilli a prescindere dalla partenza o meno di Kalinic? Ma c’è una regola nel club che vieta di avere tre attaccanti invece di due? Se dovevi prendere Giroud, che costa tanto di stipendio lo capirei, ma Favilli… Quanto sposta? No, molto poco…ma è sicuramente più vivo di Kalinic…”

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Il mercato della Roma? A me va bene, non lo sto screditando. So che questo può fare, e me lo faccio andar bene. Poi, se so che la Lazio nel frattempo tratta Giroud un po’ di coccolone… Perchè vedo che le squadre con cui ti devi confrontare fino a fine maggio si rinforzano e tu fai affari in prospettiva…Io credo di aver capito quando è importante il quarto posto quest’anno, e forse la Roma pensa di arrivarci comunque, e questo è vero. Però si rinforzano tutte, perfino la Fiorentina…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “La Lazio fa finta di comprare Giroud, mentre la Roma continua a prendere calciatori sconosciuti…L’ultimo forse è un certo Favilli, che ha fatto meno gol di Kalinic però è giovane… Quando io ho sentito che la Roma puntava Favilli mi è preso un colpo…poi magari sbagliamo noi e loro hanno visto in lui cose che non noi vediamo…”

Ugo Trani (Rete Sport): “L’operazione Faraoni sarebbe giusta, ma il problema è che non riesci a piazzare Juan Jesus perchè a quel prezzo non l’ha voluto nessuno… Per chi lavora Petrachi al momento? Per me né per Pallotta e né per Friedkin. Non credo che Friedkin abbia già messo sul tavolo la sua liquidità per il mercato. Immagino che lui voglia metterci la bocca sulla squadra da fare. E infatti la Roma fa tutte operazioni in prestito, che quasi non hanno senso… Pallotta avrà detto di non fare investimenti che possano incidere sulla trattativa, e Friedkin avrà detto di non fare investimenti che a lui potrebbero non andare bene…Favilli? Ma tu puoi prendere sempre giocatori non giocano mai nei rispettivi club, per motivi fisici o tecnici. E’ una trattativa che è esistita, e che può tornare attuale se ti liberi di Kalinic…

Giovanni Cervone (Rete Sport): “Io ancora non ho capito per chi stia lavorando Petrachi, se per Friedkin o per Pallotta…Se dabbero per nessuno dei due, allora stiamo in mezzo a una strada… Favilli? E’ un’operazione che lascia il tempo che trova, se lo prendi o no non cambia niente… Se non gioca nemmeno col Genoa, dove gioca Pandev che va a due all’ora, mi sembra una cosa che non sta né in cielo né in terra…”

David Rossi (Roma Radio): “Ora tutti quelli che dicevano Florenzi trenta denari ora dicono che Pallotta è una me**a perchè ha mandato via Florenzi. Pallotta che fra l’altro non è più il presidente della Roma da sei mesi, perchè così scrivono… E lui sul letto di morte, prima di andare via ha ordinato di mandare via Florenzi…”

Daniele Lo Monaco (Tele Radio Stereo): “Tanti auguri a Florenzi, mi auguro che torni più forte di prima. Io penso che questa soluzione sia la migliore per tutti, e non penso che Florenzi ce l’abbia con la Roma o con Fonseca. Calciomercato? In entrata secondo me non succede nient’altro, la Roma in questo momento ha 28 giocatori in rosa…e di questi, quattro sono infortunati, ma tre dovrebbero tornare a febbraio. La Roma ha sei difensori centrale, e forse oggi qualcuno potrebbe uscire. Ma a quanto pare nessuno vuole andare via… Cetin potrebbe essere sacrificato e andare al Verona, e può anche essere che nell’operazione rientri Faraoni, ma la Roma ha già talmente tanti terzini…la Roma abbonda in qualsiasi ruolo… La Roma è completa così, ha fatto tre operazioni che potranno rivelarsi fantastiche quanto inutili, e solo il tempo potrà dircelo…”

Roberto Renga (Radio Radio): “Il Sassuolo è debole dietro ma forte davanti, soprattutto sugli esterni con Boga e Berardi. Non mi convince Obiang a centrocampo. Anche se si prospetta una gara complicata, non metto in dubbio il fatto che la Roma sia favorita. Favilli mi piace molto, sarebbe un buon colpo per la Roma la quale, secondo me, potrebbe fare anche un pensierino a Zaza…”

Furio Focolari (Radio Radio): “La Roma deve stare attenta con il Sassuolo. La squadra emiliana con Berardi e Boga sulle fasce può mettere in seria difficolta i giallorossi. Senza dimenticare il lavoro in profondità di Caputo. Se il Sassuolo scende in campo con la testa giusta è un ostacolo di tutto rispetto…”

