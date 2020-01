“Ridateci il nostro stemma!”. Su Change.org parte la petizione dei tifosi romanisti

AS ROMA NEWS – I tifosi della Sud non sembrano aver ancora digerito il cambio dello stemma societario della AS Roma attuato dalla gestione Pallotta. Ne è la prova la coreografia dell’ultimo derby, apparsa nella curva del tifo romanista e incentrata proprio sul vecchio stemma giallorosso.

Per passare dalle parole ai fatti, l’avvocato Lorenzo Contucci ha lanciato una petizione sul sito Change.org chiamata “Ridateci il nostro stemma!”. Attualmente la petizione è stata firmata da più di 2400 tifosi.

Basterà questo per convincere i prossimi proprietari del club a tornare sui passi di Pallotta e ridonare il vecchio stemma alla Roma?