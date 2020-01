Roma, le mosse last minute. Attacco finale a Faraoni e Favilli

AS ROMA NEWS – Petrachi lo ha detto: “Il nostro mercato non è finito, se dovesse uscire qualche occasione la valuteremo”. Uno dei nomi caldi per la fascia destra, dove il titolare inamovibile per Fonseca è Santon, è quello di Faraoni del Verona.

Un altro nome, sulla lista del ds leccese, è Christie, ventisettenne del Fulham. La Roma lavora anche sui rinnovi e il più importante, per ora, è quello di Smalling. La società capitolina, però, pensa anche al futuro e, in casa Ajax, sta osservando tre U21, Eiting, Ekkelenkamp e Gravenberch.

Per quanto riguarda la fase offensiva, si guarda con attenzione la situazione di Favilli, che il Genoa potrebbe riscattare e poi vendere.

(Gazzetta dello Sport)