Sadiq, riscatto a suon di gol: il Partizan versa 1,7 milioni alla Roma e se lo tiene stretto

AS ROMA NEWS – Umar Sadiq resta al Partizan Belgrado che, convinto a suon di gol dall’attaccante nigeriano, ha deciso di esercitare il diritto di riscatto presente nell’accordo stipulato con la Roma.

I bianconeri si sono assicurati l’attaccante ormai ex giallorosso per 1.7 milioni di euro, cifra concordata dalle due società al momento del trasferimento in prestito. Soldi importanti per il bilancio della Roma.

Umar Sadiq sta vivendo una grande stagione con la maglia del Partizan: 16 gol e 12 assist in 30 gare per lui, tanto che diversi club europei hanno acceso i fari sul ragazzo. Da qui la decisione del club serbo di riscattarlo.

Fonte: Gazzetta dello Sport