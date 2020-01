Roma, occhi su tre giovani talenti dell’Ajax per l’estate

CALCIOMERCATO ROMA NEWS – La Roma non pensa a rinforzarsi solo per il presente ma anche per il futuro. E così dopo gli acquisti di Ibañez, Perez e Villar, i giallorossi starebbero pensando anche ad alcuni nomi per giugno.

Il direttore sportivo giallorosso Petrachi ha messo gli occhi su tre giovani talenti, tutti dell’Ajax: il primo nome sul taccuino del ds è quello di Carel Eiting, mediano olandese di 21 anni.

Sempre per il centrocampo piace molto Ryan Gravenberch, 17 anni, centrale alto 190 centimetri che sta già facendo parlare di sé. Il terzo nome è quello di Jurgen Ekkelenkamp, trequartista 19enne. Tre possibili arrivi perfettamente sulla scia della linea verde adottata dai capitolini.

(Gazzetta dello Sport)