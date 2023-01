“ON AIR!” – CORSI: “Zaniolo via subito, curioso di vedere le mosse di Pinto”, PUGLIESE: “La sua gestione fino a giugno sarebbe un problema”, FOCOLARI: “Questa cessione s’ha da fare”, PRUZZO: “Con quei soldi subito un centrocampista”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Mourinho quando parla di garanzie non pensa a Pinto, pensa a Friedkin. Lui infatti dice che Pinto parla da dirigente. Se c’è eventualmente da rivedere il ruolo di Mourinho con un’operatività più estesa, devono parlare lui e la proprietà. Mou vorrebbe che continuasse ad esserci un rapporto diretto con i Friedkin, a lui le garanzie che chiede non sono ancora arrivate, ma queste garanzie non devono arrivare da Pinto…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Tutti i giornali sono d’accordo su Zaniolo e la Roma, sul fatto che ormai sia finita, e quindi avranno ricevuto delle veline dalla società. Vediamo un po’ se qualcuno lo prende sto ragazzo. Io a questo punto spero che sia vero, risolviamo sto nodo e poi vediamo. Mi piacerebbe che lo vendessero subito per vedere quale sarà la mossa fulminea del direttore, bisogna metterlo alla prova quest’uomo. Con 30 milioni, se questo ci casca, puoi fare una bella campagna acquisti…”

David Rossi (Rete Sport): “Zaniolo dove andrebbe a fare il titolare in Italia? Nella Fiorentina. Nella Juve non sarebbe titolare, nell’Inter nemmeno, forse nell’Atalanta o nel Milan… Io non ho la sensazione che ci sia la fila fuori da Trigoria per averlo, perchè non è che ti arriva un giocatore scintillante, ma uno che vive un momento travagliato da un sacco di tempo. Se non avesse segnato quel gol in finale di Conferenze, ma de che stamo a parlà… Quello è stato un episodio, bello e felice, ma non è che possiamo portarci appresso il gol della Conference…”

Andrea Pugliese (Rete Sport): “Se Zaniolo dovesse restare fino a giugno, la sua gestione rischia di diventare un problema per tanti motivi. Lui è un giocatore umorale, una mattina si sveglia e gli va tutto bene, e quella dopo tutto male. E gestire un giocatore, una persona così, in un contesto ambientale come questo rischia di diventare un problema. Il prezzo del cartellino di Zaniolo è in discesa, e lo sarà ancora di più a giugno, per questo penso che la Roma sarebbe contenta di riuscire a venderlo già a gennaio perchè ne ricaverebbe di più. Se dovesse partire Zaniolo entro i prossimi dieci giorni, la Roma potrebbe anche non sostituirlo con nessuno e questo rischia di peggiorare l’umore di Mourinho…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Se Zaniolo resta pur non volendo, e la Roma lo tiene pur non volendo, o non lo fa giocare, ma diventerebbe un problema tecnico, ma se lo fa giocare io penso che Zaniolo darà il massimo per mettersi in vetrina. Il problema è il suo massimo di adesso, più di tanto non può fare. Mourinho? Se va via lui, non puoi presentarti con l’Italiano di turno. Conte vuole tornare in Italia, e le prime due società che pagano tanto gli allenatori sono Juve e Roma. Lui un martello peggio di Mourinho? Se non vuoi allenatori che pretendono investimenti, allora si ritorna a Garcia, a Fonseca, a questi nomi qua…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Il fatto che gli manchi Bastoni a centrocampo è un piccolo vantaggio per la Roma, ma occhio all’attacco della Spezia con Gyasi e Nzola…”

Ubaldo Righetti (Radio Romanista): “Domenica sarà battaglia di sicuro contro lo Spezia. La Roma può essere colpita all’inizio, ma non molla mai, resta sempre dentro la partita. Gara delicata, Spezia o Juve è sempre un avversario da battere…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Non capisco cosa significa che Zaniolo è stato messo ufficialmente sul mercato, ma vabbè. Si parla del Tottenham come unico club interessato, ma faccio fatica a pensare a Zaniolo titolare negli Spurs, hanno già Kulusevski, che sta facendo una stagione straordinaria, e Son, che è uno dei migliori esterni d’attacco del mondo. Il procuratore di Zaniolo ha il mandato a vendere, è una situazione identica a quella dell’estate scorsa, e sappiamo come è andata finire. Al momento Zaniolo è sul mercato, ma non lo vuole nessuno. Ma secondo voi Zaniolo verrà impiegato contro lo Spezia? Questo secondo me è la cosa da capire…”

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport): “La Roma è arrivata a chiedere 25-30 milioni per cedere Zaniolo, e non accetterà il prestito. Anche se in questa cifra bisogna considerare che il 15% andrebbe all’Inter. Speriamo che non si crei un secondo caso Karsdorp tra Mourinho e Zaniolo…”

Furio Focolari (Radio Radio): “La fine di questo rapporto conviene a tutti, alla Roma che non riesce ad ottenere quello che vorrebbe, e a Zaniolo, che magari altrove potrebbe esprimere il suo potenziale. E’ un affare che s’ha da fare, ma senza rimpianti, qui è come un uccello in gabbia, altrove potrebbe riesplodere come eravamo convinti che avrebbe fatto prima dei due infortuni…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Zaniolo? Se arrivasse un’offerta congrua, la Roma lo cederebbe. Entrambi si sono convinti che è il momento di separarsi. Il Tottenham ci ha provato con un prestito con obbligo condizionato, ma la Roma così non lo cede. Deve avere la certezza assoluta che un club lo prenda a titolo definitivo e che non gli torni a giugno. Dieci giorni sono pochi, ma anche tanti se le volontà sono comuni. In Premier ci sono degli interessi, i 35 che chiede la Roma, che possono diventare 30, non sono cifre mostruose per gli affari che si fanno lì. Il Chelsea ha speso 35 milioni per un ragazzo del PSV. Conte sta preparando il suo ritorno alla Juve, e per il Tottenham è complicato investire su Zaniolo senza avere la certezza della permanenza dell’attuale allenatore…”

Xavier Jacobelli (Radio Radio): “Per Zaniolo non vedo altra destinazione che la Premier, vedremo se la trattativa che si è allacciata tra il Tottenham, e la Roma può sbloccarsi dopo che è arenata. L’unico sbocco possibile sia in Inghilterra”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Zaniolo? Io sono ancora convinto che potrebbe fare a Roma quello che può fare altrove, ma probabilmente mi sbaglio. Faccio fatica ad accettare che un calciatore debba andare via in dieci giorni, dopo che non ci sono riusciti in 50. Se la situazione è questa, è meglio che la cosa venga chiarita subito. Io con quei soldi prenderei subito un centrocampista, ma a gennaio non è facile. Altrimenti non prendi nessuno, ma resteresti in una situazione non facile. La Roma ha una stagione importante da definire, ora c’è lo Spezia che è una squadra che ha messo n difficoltà tutti in casa. Vediamo quello che succede…”

Redazione Giallorossi.net

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!