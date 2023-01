Plusvalenze Juventus, la procura della Figc chiede nove punti di penalizzazione. Ora la palla passa alla Corte d’Appello

ALTRE NOTIZIE – Il procuratore federale Chiné ha chiesto una sanzione di 9 punti di penalizzazione sul campionato in corso per la Juventus. Lo riferisce in questi minuti il portale Gazzetta.it.

Vista la gravità dei fatti contestati e l’impatto avuto dal punto di vista sportivo sui campionati, la richiesta è di una sanzione davvero afflittiva e che tenga la Juve fuori dall’Europa.

Il procuratore ha chiesto anche l’inibizione di 20 mesi e 10 giorni per Paratici, 16 mesi per Agnelli, 12 mesi per Nedved, Garimberti e Arrivabene, 10 mesi e 20 giorni per Cherubini.

Ora però deve essere la Corte d’Appello a decidere se riaprire il processo e, nel caso, decidere sulle penalizzazioni.

