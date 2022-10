“ON AIR!” – CIARDI: “La Roma ha giocato da provinciale”, FERRETTI: “Partita sbagliata sotto ogni aspetto”, FOCOLARI: “Mou ha giocato per lo zero a zero, è inaccettabile”, ROSSI: “Mi aspettavo una crescita che non c’è stata”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Se la Roma al 70esimo ha già la lingua di fuori, c’è qualcosa che non quadra. Ieri la Roma mi è sembrata il Torino nei derby: gioca contro una squadra oscenamente più forte, tiene botta fino all’80’, e poi subisce il gol dal grande giocatore e non ha più la forza di reagire. A me gli ultimi dieci minuti mi hanno tramortito. L’aspetto mortificante è che la Roma non ha avuto la forza di buttare un pallone dentro l’area avversaria. A me il pragmatismo piace, ma nel momento in cui non arriva il risultato non posso appellarmi alla prestazione, che è stata quella di una provinciale che prova a limitare l’avversaria. Io qualche domanda sulla Roma me la faccio, soprattutto se vedo lo score degli attaccanti: la Roma, tolto Dybala, ha una produzione offensiva inferiore a quella della Cremonese, ed è inammissibile…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “La partita? Ragazzi, non avevamo giocatori. Mou ieri avrebbe voluto dire che ci vogliono le riserve, i calciatori di scorta, perchè se il Napoli voleva, poteva far giocare Raspadori o Simeone, noi al massimo abbiamo Belotti. E soprattutto non abbiamo un grande centrocampo. E’ andato male, male, male. Karsdorp ha giocato infortunato, e tu non puoi regalare tutti sti giocatori. Smalling? Io gli voglio bene, ma lui era in vantaggio su Osimhen e lì fa un grave errore. E poi c’è il portiere: lui ha già regalato almeno sei punti, che sono tanti. Per me Camara è stato il migliore. Belotti e Abraham sono da 5, Zaniolo è l’unico che c’ha provato, che poteva contrastare il Napoli, ma da solo non ce la fa. La Roma ieri poteva pareggiarla, e perde per due errori clamorosi della difesa…”

David Rossi (Rete Sport): “La Roma poteva fare il salto di qualità e invece torna a casa con le ossa rotte e con ambizioni ridimensionate. Io non sono sconvolto da quello che ho visto: la squadra che sta giocando è tutto sommato la squadra dell’anno scorso, con Matic e Camara al posto di Veretout e Mkhitaryan. Non mi sento di dire che siamo così attardati, o profondamente delusi. Se avessimo avuto Dybala e Wijnaldum, due giocatori over the top, avremmo avuto più punti. Se compri due giocatori così per fare il salto di qualità e poi non ce l’hai a disposizione, il salto di qualità non lo fai… Ma pur avendo la stessa squadra, giocando da un anno insieme e con lo stesso allenatore, io qualche miglioramento me lo aspetto. E invece no…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Una vittoria avrebbe cambiato la prospettiva, la sconfitta lascia squadra nella linea di galleggiamento di quelli che sono i suoi obiettivi. Sul discorso della crescita dopo un anno di gestione Mourinho, se ripenso alla fine della scorsa stagione è vero che non c’è stata crescita, ma se ripenso all’inizio della stagione il discorso cambia. Se poi pensiamo al Napoli o a quegli altri, che non voglio nemmeno nominare, la crescita è tangibile e il paragone è ingeneroso per la Roma. Ieri l’obiettivo ce lo stavamo portando a casa, che era il pareggio, ma poi arriva la perla di Osimhen. Il dibattito vero è questo: ieri hai giocato come una piccola, ed è questo che ci può portare a raggiungere l’obiettivo? Quando prendi Mou non ti aspetti il gioco scintillante. Ma allora qual è il tema? Che senza giocatori non si raggiunge l’obiettivo? O che da qui alla fine del campionato si può crescere come gioco e come consapevolezza?…”

Andrea Pugliese (Rete Sport): “C’è amarezza, hai perso una partita che stavi per portare a casa, con quel pareggio che era sostanzialmente l’obiettivo della Roma, che aveva fatto una partita molto speculativa. La squadra ha giocato per non perdere più che per vincere. Mou ha deciso di fare quel tipo di partita anche per tutti i problemi che aveva la squadra. Giocare senza Wijnaldum e Dybala è una penalizzazione troppo forte per questa Roma. Con un punto la classifica sarebbe stata molto più corta, e parleremmo di tutt’altro. Così invece la classifica si allunga. Quello che mi sorprende è lo zero nella casella dei tiri in porta: bisogna capire perchè. Zaniolo ormai ha un rapporto storicamente negativo con la porta…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Zaniolo? Concordo sul fatto che non sta vivendo un grande momento da attaccante, un gol lo devi fare, ma se c’è qualcuno che ieri qualcosa ha fatto è proprio Zaniolo. Per il resto non s’è visto nulla…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Ieri la Roma ha costruito veramente zero, e questo è l’aspetto su cui bisogna ragionare con maggiore critica. Abraham vive un momento no, Belotti entra peggio di lui, Zaniolo non inquadra mai la porta… A me non è piaciuto come la squadra ha interpretato la partita da un punto di vista tattico, e a peggiorare la cosa sono state le prestazioni dei singoli. Leggo delle insufficienze a Rui Patricio, ma lì è Osimhen che fa un gran gol. Ha tolto la mano? Non era possibile intercettare quel tiro… Dopo il gol però la squadra non ha avuto la forza di reagire, i cambi sono stati assolutamente deleteri, chi è entrato ha fatto peggio di chi era in campo. Partita completamente sbagliata sia dal punto di vista tecnico che tattico, e a me non è piaciuto neanche la gestione del dopo partita di Mourinho…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Il gol di Osimhen? Per me ha fatto una grande azione, anche grazie all’unico sbaglio di Smalling, ma un portiere come Rui doveva provare a smanacciarla. Era poco lo spazio da coprire, e poteva fare qualcosa in più. Ma se la fame di Osimhen ce l’avesse Abraham, avremmo potuto aspettarci qualcosa in più. Il Napoli ha meritato, ma la partita è stata butta, mi aspettavo qualcosa di meglio. La Roma però è la squadra dell’anno scorso con Camara al posto di Veretout, e sinceramente non mi aspettavo qualcosa di diverso. La Roma è una squadra chiaramente in difficoltà, il Napoli invece è in grande fiducia. Io Abraham lo difendo fino alla fine, è un generoso, ma non concretizza quasi niente. Alla Roma manca il giocatore che salta l’uomo, e questo è un limite clamoroso…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Ho visto una Roma impaurita prima ancora di cominciare. Mou quando perde dice cose sbagliate, perde la testa: dice che la voleva vincere, ma come pensi di fare gol se non tiri in porta? Osimhen aveva fatto poco prima la prova generale del gol. Quel tiro non è parabile. E se diamo la colpa a Smalling commettiamo un errore enorme: il duello tra i due è stato calcisticamente forte, otto volte ha vinto Smalling, e uno l’ha vinto quell’altro. Però il Napoli ha avuto due o tre occasioni, con Lozano e Jesus, la Roma niente. E tu anche se affronti la squadra più forte, quando giochi all’Olimpico davanti a 60 mila spettatori non puoi impostare la partita solo per non prenderle… Camara? Non ne puoi fare a meno. Abraham invece assolutamente imbarazzante. La partita poteva andare avanti tre giorni, e la Roma non avrebbe mai segnato. Mou l’ha impostata per pareggiare zero a zero, e questo non è accettabile per la Roma… Il problema non è la classifica, ma il gioco…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Partita brutta ieri, la Roma ha giocato per non perdere. Abraham è entrato nel tunnel, palesa gravi difficoltà. Alla fine è arrivato il colpo di Osimhen, che ha segnato un gol straordinario. Rui Patricio non mi sembra abbia responsabilità, chi ha sbagliato è stato Smalling. Il Napoli ha vinto con merito, la Roma ha fatto troppo poco. Mou gioca per non far giocare gli altri, ma ogni tanto gli va male. La Roma negli scontri diretti non fa mai la partita, e questo è un limite grosso…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “Partita aspra, con un arbitro davvero scarso. Nove cartellini, direzione di gara dittatoriale… Sul gol di Osimhen non sono d’accordo con Stefano (Agresti, ndr). Spesso Smalling ha avuto la meglio, e ieri pensavo a cosa sarebbe la Roma senza l’inglese dietro…pochissima roba. Nell’episodio particolare, tra due forze ha prevalso quella dell’attaccante, ma Osimhen ha fatto un grandissimo gol. La Roma senza Dybala, senza Zaniolo, è una squadra normale. Mou trova i soliti alibi. Il Napoli ha giocato una partita normale, ma continua a vincere ed ha un’autostima eccezionale. Stiamo parlando di una squadra che gioca bendata, sa benissimo quello che deve fare…”

Redazione Giallorossi.net

