Karsdorp, il pestone di Irrati e lo spintone dell’olandese. Ma il rischio stangata è scongiurato (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Non dovrebbero esserci conseguenze per Rick Karsdorp, che al termine di Roma-Napoli ha avuto uno scontro con l’arbitro Irrati.

Il direttore di gara, dopo il fischio finale, si è reso protagonista di un pestone involontario ai danni dell’olandese che ha sua volta reagito spintonando l’arbitro, con lo staff che è immediatamente intervenuto per evitare guai peggiori al giocatore.

Uno scontro fortuito, con il terzino che, già infortunato al ginocchio e con tanto di borsa di ghiaccio sull’articolazione, ha reagito con vigore all’ennesimo “fallo”, stavolta compiuto dallo stesso arbitro.

Secondo Sportmediaset, il terzino olandese dovrebbe comunque essere graziato: Irrati ha compreso l’accaduto e non ha scritto nulla nel referto che sarà consegnato al Giudice Sportivo. Salvo sorprese è quindi scongiurato il pericolo squalifica.