“ON AIR!” – PIACENTINI: “Bonucci ex giocatore e nemico sportivo per eccellenza”, ROSSI: “Meglio arrivare ottavi senza di lui che quarti grazie a lui”, COSENZA: “Da quello che so non è un’idea di Pinto”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air

David Rossi (Rete Sport): “A me la Roma contro il Napoli non mi è dispiaciuta, ha giocato una partita volitiva, forse tenendo conto della qualità dell’avversario è stata la migliore della stagione. La Roma ha meritato di vincerla già 11 contro 11. Colombo? Forse non era pronto per una partita così tesa… Bonucci? E’ una scelta che fatico a comprendere, non è una cosa da Roma. Il meglio lo ha già dato da parecchi anni. E poi io come loro non ci voglio diventare. Preferisco arrivare ottavo senza Bonucci che quarto con Bonucci. Si prenderanno la responsabilità Mourinho e Pinto di questa scelta…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “La Roma ha fatto come fanno in politica, che ti fanno passare la legge sgradita a ferragosto mentre la gente sta al mare. Loro invece ti prendono Bonucci tra Natale e Capodanno… Bonucci è un ex giocatore. Oltre a tutto quello che ha rappresentato e rappresenta come anti-romanismo militante. Poi va bene tutto, e se segna al gol al derby esulto, però mi sembra una cosa veramente brutta…Bonucci ha smesso di giocare da 5 anni, da quando è andato al Milan. Ed è stato sopravvalutato nella sua carriera, dove ha avuto la fortuna di giocare con due enormi difensori come Chiellini e Barzagli. A questi aggiungi che è uno che ha rappresentato il nemico sportivo per eccellenza…”

Francesco Oddo Casano (Rete Sport): “Mercato di gennaio? La Roma prenderà Bonucci, dai, lo sappiamo tutti…Spinazzola? Secondo me c’è molta voglia di darlo via da parte della Roma. Al suo posto potrebbero giocare Zalewski ed El Shaarawy, con Celik come terza alternativa. Io questo sacrificio lo farei, se al suo posto arrivasse un centrocampista ancora più che un altro esterno sinistro… Tiago Pinto ha sbagliato un solo acquisto: Renato Sanches. Perchè non si prendono giocatori per ossessioni personali quando questi non sono più calciatori…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Quando la Roma vince mi fa stare bene, è stupido che la mia serenità dipenda, in piccole dosi, da una squadra di calcio… Detto questo, la gioia sabato è stata tripla: perchè eravamo convinti di soffrire, di perdere o pareggiare, e perchè ha segnato Pellegrini, per il quale ho un occhio di riguardo. Mourinho stavolta è partito con la formazione perfetta, e ha fatto sostituzioni perfette. Bove con lo Sheriff ha fatto il fenomeno, ma anche col Napoli che gli vuoi dire…in questo momento non può uscire dalla formazione titolare. A me fra l’altro sta piacendo anche Celik, è uno di quelli che secondo me ha più gamba…”

Paolo Cosenza (Centro Suono Sport): “Bonucci? Da quello che mi dicono non è un’idea di Pinto, e mi fido delle persone che me l’hanno detto…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Bove pur non essendo Tardelli o Nainggolan è unico nel suo genere nella Roma. Con Renato Sanches che non mi sembra pronto all’uso, Bove è unico e gioca. Crisante, Mancini e Lukaku, sono i veri insostituibili di Mourinho. Contro la Juve da battaglia e che si presenterà con tutti a disposizione, difficilmente si cambierà quel centrocampo. E i difensori della Juve devono essere impegnati da due attaccanti…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Juve-Roma? Se consideriamo l’ultima partita, la Roma ha dato un bel segnale. La squadra di Mourinho è rinfrancata, ed è ipotizzabile che siano in grado di giocare più o meno alla pari, e poi gli episodi fanno la differenza. Se per caso ci fossero Dybala e Lukaku avresti più possibilità. La partita col Napoli qualche spunto lo ha dato, soprattutto in mezzo al campo hai avuto una solidità che altre volte non hai avuto. Se la Roma riuscisse a ripetere quella prestazione, anche a Torino sarebbe una partita equilibrata…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “A me la Roma vista col Napoli non è piaciuta, ma può mettere comunque in difficoltà la Juventus. La lettura di molti della partita col Napoli è figlia del risultato e non delle circostanze vere di gioco. Contro la Juve sarà un equilibrio di mediocrità rispetto alla storia di queste due squadre…”

Gianni Visnadi (Radio Radio): “Per me la prima mezzora della Roma col Napoli è stata la migliore della stagione. Ma premesso questo, penso che contro la Juve ci si debba aspettare una delle partite esteticamente più brutte tra due allenatori che aspetteranno l’uno la mossa dell’altro, che non ci sarà. E nel mezzo di questa attesa ci sarà la noia…Fa strano pensare che si giocherà Juve-Roma mentre Bonucci sta per diventare giallorosso…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Bella partita della Juve a Frosinone, e ottima quella della Roma in casa col Napoli, che non ha mai tirato in porta e questo va a merito della Roma. Sono stato sorpreso da questo, e a Torino sarà una partita molto dura. Entrambe fanno un calcio che bada all’essenziale, ma questo non significa che sarà per forza una brutta partita…”

Furio Focolari (Radio Radio): “La Roma contro il Napoli ha dato segni di risveglio, ma nella prima mezzora, poi no. La Roma in casa è da scudetto, fuori casa è da bassa classifica, e per questo penso che sabato la Juventus sia favorita…”

Redazione Giallorossi.net