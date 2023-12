Roma, ecco Bonucci: sì a sei mesi di contratto. Il difensore vuole convincere club e tifosi

AS ROMA NEWS – Leonardo Bonucci è pronto a diventare un calciatore della Roma. La trattativa sta proseguendo ormai a ritmi serrati, con le parti in contatto continuo per arrivare presto alla fumata bianca e permettere a Mourinho di avere un rinforzo per la difesa fin dai primi giorni di gennaio.

La piazza non ci sta e si spacca: Bonucci, oltre ad avere una certa età (a maggio compirà 37 anni), ha un passato da uomo immagine della Juventus, squadra rivale che i giallorossi affronteranno poco prima di Capodanno. La maggior parte del tifo romanista non lo vorrebbe a Trigoria.

A Mourinho il compito di far accettare il suo acquisto a una piazza spaccata anche su questo. Ma anche lo stesso Bonucci è determinato a far ricredere tutti: il difensore sa quello che gli aspetta arrivando a Roma, ed è pronto a dire sì anche a un contratto di sei mesi senza opzione per il secondo anno, proposta avanzata dal club capitolino.

L’entourage di Bonucci spinge per il rinnovo automatico in caso di raggiungimento della Champions, ma il difensore 36enne sembra disposto ad accettare la proposta della Roma, convinto di poter convincere il club a rinnovargli il contratto di un altro anno in questi sei mesi grazie alla bontà delle sue prestazioni.

Bonucci saluterà molto presto l’Union Berlino, disposto a concedergli il cartellino, per firmare con la Roma: il centrale ex Juve e Milan percepisce attualmente 2 milioni di ingaggio in Germania, i giallorossi pagheranno la metà per i restanti sei mesi. L’accelerata definitiva è prevista proprio, ironia della sorte, dopo il match di sabato sera in casa della Juve. Il suo arrivo a Trigoria ci sarà all’apertura del mercato di gennaio.

Fonti: Il Messaggero / Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport