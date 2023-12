La Roma non si ferma a Bonucci: in arrivo un altro centrale, c’è Kehrer in pole

AS ROMA NEWS – Bonucci subito, per tappare le falle della difesa che si apriranno a gennaio con la partenza di Ndicka per la coppa d’Africa. Ma poi la Roma cercherà di accontentare Mourinho acquistando un altro difensore centrale che rimpolpi un reparto arretrato ridotto all’osso considerate le condizioni di Smalling.

Lo scrivono diversi quotidiani oggi in edicola, individuando in Thilo Kehrer del West Ham il profilo al momento più vicino ai giallorossi. Il difensore tedesco è stato proposto a Tiago Pinto, e il gm ci sta riflettendo attentamente: l’affare è fattibile in prestito, formula assai gradita alla Roma.

Kehrer, 27 anni, è un difensore di 186 centimetri di piede destro, veloce e bravo nei duelli fisici: il suo punto di forza sono infatti i contrasti con gli attaccanti avversari, scontri che difficilmente perde, e l‘abilità nel gioco aereo.

Cresciuto ed esploso in Germania con la maglia dello Schalke 04, Kehrer viene acquistato nell’agosto del 2018 dal PSG per 37 milioni di euro. Nel club francese giocherà poi per 4 anni (85 presenze in Ligue 1 e 4 gol) per poi trasferirsi al West Ham per 12 milioni di euro. L’anno scorso ha giocato 27 partite in Premier League, quest’anno appena 4 presenze per lui. Da qui la voglia di cambiare aria. Con la Roma che ci sta pensando seriamente.

