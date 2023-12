Tiago Pinto prepara i tagli: Sanches e Spinazzola, valigie pronte per gennaio

NOTIZIE ROMA CALCIOMERCATO – Tiago Pinto prepara i tagli di gennaio. La Roma, oltre a pensare al mercato in entrata (in arrivo Bonucci, ma servirebbe un secondo rinforzo per la difesa), deve valutare qualche partenza che permetta anche di fare spazio ai calciatori nel mirino.

E i due nomi che sembrano farsi sempre più caldi sono quelli di Leonardo Spinazzola e Renato Sanches. I due calciatori, scrive oggi il Corriere dello Sport (J. Aliprandi), non possono essere contenti di come hanno vissuto questa metà di stagione alla Roma. Poche soddisfazioni, tanti problemi fisici, la delusione dei tifosi e l’insofferenza di Mourinho che sperava di avere due titolari e invece nell’ultimo periodo si ritrova a considerarli (nella migliore delle ipotesi) solo per la panchina.

Chi ha veramente aiutato pochissimo la squadra in questi primi sei mesi è Renato Sanches: le sue presenze si contano sulle dita di una mano, e non hanno mai lasciato il segno. Il giocatore, che scende in campo con il terrore di farsi male, sembra essere ormai il lontano parente del mediano visto nei suoi primi anni di carriera al Bayern Monaco e poi al Lille.

La Roma sta valutando insieme al club francese, con cui vanta ottimi rapporti, di terminare il prestito del centrocampista portoghese. Così facendo, Pinto e Mourinho avrebbero un posto libero nella lista Uefa per uno tra Azmoun e Kristensen, o anche per chi arriverà nel corso del mercato invernale.

Diverso il discorso di Spinazzola. L’esterno non ha grandi problemi fisici ma le sue prestazioni sono deludenti e hanno spinto Mou a toglierlo all’intervallo col Bologna e a lasciarlo fuori col Napoli. Spinazzola non dà più le garanzie di una volta, il suo contratto è in scadenza a giugno e non verrà rinnovato.

Club sauditi sono sulle sue tracce (così come qualche squadra italiana di media fascia) e se dovesse arrivare un’offerta per gennaio la Roma la prenderebbe seriamente in considerazione per avere un sostituto con maggiore gamba e risparmiare sull’ingaggio (3,5 milioni).

