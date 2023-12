ULTIME DA TRIGORIA – Dybala parzialmente in gruppo. Mou applaude la squadra: “Che sessione”

AS ROMA NEWS – Subito buone notizie dall’allenamento odierno della Roma, tornata a ritrovarsi a Trigoria per cominciare a preparare la sfida contro la Juventus.

Novità positive da Paulo Dybala, che si è allenato parzialmente in gruppo. La Joya quindi comincia a mettere la Juventus nel mirino, e il fatto che già oggi si sia rivisto in campo è senza dubbio una notizia positiva per Mourinho.

Lo Special One, a prescindere dal rientro di Dybala, è sembrato particolarmente soddisfatto della seduta odierna e dell’intensità messa dalla squadra: “Il primo allenamento dopo Natale sembrava il primo allenamento della stagione. Che sessione“, ha commentato Mou su Instagram.

Domani la squadra tornerà ad allenarsi a Trigoria, gli occhi saranno sempre puntati su Dybala, che potrebbe avvicinare ancora di più la convocazione per la trasferta di Torino.

Giallorossi.net – A. Fiorini