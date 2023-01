“ON AIR!” – CORSI: “Barrack? Mi prende un colpo se sono i Friedkin a voler lasciare”, CATONI: “L’entourage di Zaniolo non lo aiuta a crescere”, FERRAZZA: “Nicolò si è isolato”, ROSSI: “Si va verso un 3-5-2 con Bove”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Capello dice che per vincere ci vogliono i campioni…che grande novità nel mondo del calcio… Leggo che Tom Barrack vuole comprare la Roma, ma è meno ricco di Friedkin: ma allora teniamoci Friedkin. Ma non è che il texano se ne vuole andare, no? Mi prende più un colpo che Friedkin vuole lasciare a questo, che non questo che si vorrebbe comprare la Roma, sono due cose molto diverse. Bisogna guardarla bene sta storia eh… Mourinho? Tanti dicono che è finito, ma vorrei dirgli che la Roma è a quattro punti dal Milan e dal secondo posto, e tutto questo senza centrocampo, senza centravanti, e con un solo terzino buono che non è nemmeno di ruolo. Ecco, non mi sembra male quello che sta facendo Mourinho…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Mourinho è onesto nel suo ragionamento, la Roma ora deve badare prevalentemente a difendersi, consapevoli che prima o poi il gol arriverà. I giocatori spesso non tentano di saltare l’uomo per paura di sentire il brusio dello stadio, e finiscono spesso per passare palla indietro, questa è mancanza di personalità…”

David Rossi (Rete Sport): “Zaniolo? Mi fa ridere sta cosa: sabato c’ha l’influenza, domenica non gioca, e lunedì si allena? Che è un’influenza lampo? Effettivamente gli atleti sono dei Robocop, c’hanno gli anticorpi coi contro…ma a parte questo, non mi piace ciurlare nel manico, ravanare su certi argomenti, ha avuto un influenza e stop, per la prossima partita tornerà a disposizione di Mou. Io penso che si vada verso un 3-5-2 con Bove in più a centrocampo, con Cristante o Matic, e Pellegrini. Questa è un po’ la fase che stiamo vivendo e la partita contro lo Spezia mi mette addosso tanta curiosità per questo motivo qua…

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Allo stadio si sente qualche mugugno per il gioco, ma è lo scotto che va pagato alla conoscenza calcistica, tanta gente in più sta diventando competente di calcio. Se questo toglie qualcosa alla passione? Il rischio c’è, ma dipende dalle persone. La passione nei confronti della Roma per fortuna c’è sempre, e la risposta la dà lo stadio che è sempre appassionato…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Zaniolo? Anche Mourinho non ha fatto nulla per smorzare questa polemica, se non ne avesse parlato dei fischi al giocatore che si sono a malapena sentiti, non se ne sarebbe nemmeno parlato…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Zaniolo forse è incazzoso di suo, magari è uno a cui gli rode sempre il chiccherone. Lui però va contro i suoi interessi, continua a inanellare prestazioni negative, quando non c’è lui in campo la Roma segna di più, ed è un dato che deve indurci a una riflessione. Può essere che lui si intestardisce troppo col pallone, o che uno sia di troppo tra lui e Abraham. Forse sono tante cose messe insieme, non può esserci solo una causa. Come la risolvi questa situazione? Facendolo giocare sempre o non facendolo giocare? E’ un bel problema…”

Valentina Catoni (Tele Radio Stereo): “Zaniolo? Questo suo cavolo di entourage ogni giorno ci mette una mollichina… Nicolò viene da un doppio infortunio grave, ma questo non può diventare il suo eterno alibi per dirgli sempre: “Poverino, quanto sei bravo, ma non ti capisce nessuno“. Deve diventare un motivo per fare meglio e tornare a essere più efficace. Ma se lui viene sempre condizionato da questo “poverino, sei più bravo di tutti” che gli mettono in testa dal suo entourage, chiamiamolo così, non so se riuscirà mai a farlo questo passo. Vorrei consigliare a tutti che non è questa la strada giusta per far crescere questo ragazzo e renderlo più sereno…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Zaniolo ha deciso una finale, ti ha portato una coppa con quel gol, dovrebbe essere in preda all’entusiasmo. Non è normale essere così nervosi sin dal primo minuto di una partita…”

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport): “Zaniolo si è un po’ isolato dopo qualche fischio dei tifosi, anche se lui è molto amato dai romanisti. Il ragazzo dovrebbe avere una reazione diversa, non di chiusura e meno istintiva. Dovrebbe avere una reazione più equilibrata. Deve lavorare molto sulla testa e sulle sue reazioni, a prescindere se rimarrà o meno nella Roma. Deve giocare anche per la squadra e non solo per se stesso…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Stiamo dicendo da qualche giorno che non esiste che Mou e Sarri, due allenatori di squadre importanti che stanno lì a lottare, si esprimano in questa maniera. Uno dicendo quasi che ha una squadra di pippe, e l’altro parlando di miracolo…ma quale miracolo. Se non arrivi quarto non succede niente, ma comunque sei a livello di poter lottare per quell’obiettivo. Sia Sarri che Mourinho, che ha una rosa migliore di quello della Lazio, fanno i furbi e portano l’acqua al loro mulino. Così convincono la gente che se le cose vanno bene loro sono dei fenomeni, se non vanno bene è colpa delle società, e questa non è una cosa bella…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Le parole di Mou e Sarri sul quarto posto? Questo è il gioco delle parti, sono allenatori che se lo possono permettere. Altri pensano lo stesso, ma non possono dirlo perchè magari rischiano pure di essere mandati a casa… Sono pochi allenatori così, ma meno male che ci sono, perchè danno spunto ai giornalisti per parlare di cose che altrimenti sarebbero sotto traccia. Poi la gente si fa la sua idea…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Quando ti prendono Dyabla, Wijnaldum, Matic, Belotti, quando ti rafforzano la squadra così e poi arrivi a dire che il quarto posto sarebbe un miracolo, cerchi un alibi per poterti giustificare un eventuale insuccesso. Mourinho e Sarri sono due allenatori importanti e dovrebbero farsi carico del fatto che l’obiettivo è il terzo posto, devono assumersi questa responsabilità dicendo che è un obiettivo assolutamente raggiungibile, nonostante non sia affatto scontato…”

